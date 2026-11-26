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На Славянском НПЗ на Кубани произошли возгорания из-за атаки БПЛА

На Славянском НПЗ на Кубани произошли возгорания из-за атаки БПЛА - 26.11.2026, ПРАЙМ

На Славянском НПЗ на Кубани произошли возгорания из-за атаки БПЛА

Возгорания на объектах Славянского НПЗ на Кубани, находящегося сейчас в вынужденном простое, произошли в результате атаки БПЛА, резервуары хранения получили... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:01+0300

2026-11-26T18:01+0300

2026-11-26T18:02+0300

нефть

кубань

краснодарский край

нпз

происшествия

россия

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СОЧИ, 26 ноя – ПРАЙМ. Возгорания на объектах Славянского НПЗ на Кубани, находящегося сейчас в вынужденном простое, произошли в результате атаки БПЛА, резервуары хранения получили повреждения, что привело к разливу нефти, сообщает ГК "Славянск ЭКО". Ранее в четверг оперативный штаб региона сообщал, что четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Славянском районе Краснодарского края, двое из них госпитализированы. По данным ГК "Славянск ЭКО", производственная деятельность госкомпании была остановлена после атаки в сентябре, эти месяцы коллектив завода и подрядные организации восстанавливали НПЗ. "Славянск ЭКО (Славянский НПЗ) сообщает о новых серьезных повреждениях предприятия в результате атаки, произошедшей в период вынужденного простоя. В результате атаки БПЛА 26 ноября 2026 года… на поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к розливу", - говорится в сообщении, опубликованном на канале государственной компании на платформе "Макс". По данным компании, ликвидируются последствия происшествия и стабилизируется обстановка на объекте. "После завершения этих первоочередных мероприятий станет возможной детальная оценка новых повреждений. Безопасность персонала и надежность оборудования остаются безусловным приоритетом", - отмечает "Славянск ЭКО".

кубань

краснодарский край

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нефть, кубань, краснодарский край, нпз, россия