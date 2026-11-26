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В ОАЭ открыли первую в регионе Персидского залива ГЭС

В ОАЭ открыли первую в регионе Персидского залива ГЭС - 26.11.2026, ПРАЙМ

В ОАЭ открыли первую в регионе Персидского залива ГЭС

Официальное открытие первой в ОАЭ и регионе Персидского залива гидроэлектростанции мощностью 250 мегаватт состоялось в горном регионе Хатта эмирата Дубай,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T23:48+0300

2026-11-26T23:48+0300

2026-11-26T23:48+0300

нефть

дубай

оаэ

персидский залив

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ДУБАЙ, 27 ноя - ПРАЙМ. Официальное открытие первой в ОАЭ и регионе Персидского залива гидроэлектростанции мощностью 250 мегаватт состоялось в горном регионе Хатта эмирата Дубай, передает эмиратское информационное агентство WAM. "Его Высочество вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая присутствовал на официальном открытии гидроэлектростанции Хатта, завершившем проект с общим объемом инвестиций в 1,4 миллиарда дирхамов ОАЭ (381 миллион долларов - ред.)", - говорится в сообщении WAM. Согласно агентству, гидроэлектростанция в Хатте, работающая на основе технологии накопления энергии воды, является первой в своем роде в регионе Персидского залива. Ее производственная мощность составляет 250 мегаватт, а емкость хранения энергии - до 1500 мегаватт-часов. ГЭС расположена в относящемся к эмирату Дубай горном регионе Хатта, где имеется ряд водоемов искусственного происхождения. Спускающаяся по подводному туннелю длиной 1,2 километра и проходящая через турбины вода будет подаваться обратно с помощью насосов, которые в дневное время будут питаться от крупнейшей в Дубае солнечной электростанции.

дубай

оаэ

персидский залив

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нефть, дубай, оаэ, персидский залив