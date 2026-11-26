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Грузооборот астраханских портов за пять лет вырос более чем в четыре раза

Грузооборот астраханских портов за пять лет вырос более чем в четыре раза - 26.11.2026, ПРАЙМ

Грузооборот астраханских портов за пять лет вырос более чем в четыре раза

Грузооборот портов Астраханской области за последние пять лет увеличился более чем в четыре раза, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в ходе прямой линии... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:56+0300

2026-11-26T14:56+0300

2026-11-26T14:58+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области за последние пять лет увеличился более чем в четыре раза, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в ходе прямой линии с жителями области. "Если говорить в целом, то за пять лет грузоперевалка в регионе выросла более чем в четыре раза", - сказал он, добавив, что только за прошедшие десять месяцев текущего года объем перевалки грузов астраханских портов превысил показатели всего прошлого года на 15%. По словам Бабушкина, это стало возможным в первую очередь благодаря отдельному вниманию президента Владимира Путина к развитию транспортного коридора "Север-Юг". Также губернатор напомнил о реализации проектов логистической инфраструктуры. Инвестиции резидентов в особые экономические зоны - "Лотос" и портовую "Оля" - на сегодняшний день составляют около 10 миллиардов рублей. В портовую ОЭЗ "Оля" вовлечены три резидента, отметил Бабушкин. Они реализуют проекты по строительству зернового и маслоналивного терминалов, а также современного холодильного терминала. Как ранее сообщал Бабушкин в интервью РИА Новости, Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла суммарной мощностью более 19 миллионов тонн в год.

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бизнес, россия, астраханская область, астрахань, владимир путин