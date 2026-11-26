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В Рязанской области ликвидировали последствия непогоды на железной дороге
В Рязанской области ликвидировали последствия непогоды на железной дороге - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области ликвидировали последствия непогоды на железной дороге
Железнодорожники ликвидировали последствия непогоды на железной дороге в Рязанской области, движение поездов на участке Денежниково-Чемодановка осуществляется с | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T06:48+0300
2026-11-26T06:48+0300
2026-11-26T06:48+0300
бизнес
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожники ликвидировали последствия непогоды на железной дороге в Рязанской области, движение поездов на участке Денежниково-Чемодановка осуществляется с установленной скоростью, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"Работы по ликвидации последствий непогоды в Рязанской области завершены. Железнодорожники завершили работы по устранению последствий непогоды на инфраструктуре в Рязанской области", - говорится в сообщении компании на платформе "Макс".
Движение поездов на участке Денежниково-Чемодановка осуществляется с установленной скоростью.
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бизнес, россия, рязанская область
Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожники ликвидировали последствия непогоды на железной дороге в Рязанской области, движение поездов на участке Денежниково-Чемодановка осуществляется с установленной скоростью, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"Работы по ликвидации последствий непогоды в Рязанской области завершены. Железнодорожники завершили работы по устранению последствий непогоды на инфраструктуре в Рязанской области", - говорится в сообщении компании на платформе "Макс".
Движение поездов на участке Денежниково-Чемодановка осуществляется с установленной скоростью.