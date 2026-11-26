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Председатель Суда ЕАЭС заявил о росте востребованности этого института

Председатель Суда ЕАЭС заявил о росте востребованности этого института - 26.11.2026, ПРАЙМ

Председатель Суда ЕАЭС заявил о росте востребованности этого института

Председатель Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Алексей Дронов заявил, что наблюдается рост востребованности этого института. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:25+0300

2026-11-26T20:25+0300

2026-11-26T20:25+0300

мировая экономика

минск

еаэс

евразийская экономическая комиссия

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МИНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Председатель Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Алексей Дронов заявил, что наблюдается рост востребованности этого института. "В числе безусловных положительных моментов отмечу возрастающую востребованность суда, что можно проиллюстрировать, обратившись к статистике", - сказал он, выступая на международной конференции Суда Евразийского экономического союза "Единообразное применение права ЕАЭС как основополагающий принцип функционирования Союза. Роль и потенциал Суда ЕАЭС", которая проходит в Минске. По данным Дронова, за весь период работы суда ЕАЭС, то есть с января 2015 года, в суд поступило 155 заявлений, из которых 100 заявлений - о разрешении споров и 55 заявлений - о разъяснениях международных договоров и решений органов союза. При этом признаны приемлемыми и рассмотрены 114 дел, из которых 60 - о разрешении споров, включая один межгосударственный спор, и 54 - о разъяснениях. "Из общего количества поступивших в суд заявлений на предыдущие девять лет приходится 114, рассмотрено 80, а на период с 2024-го по 2026 год - 41, из которых рассмотрено уже 34", - сообщил он. Дронов заметил, что в последнее время растет количество заявлений о разъяснении и снижается количество заявлений хозяйствующих субъектов о разрешении споров и оспаривании действий Евразийской экономической комиссии. "А ведь именно эта категория дел в прежние 9 лет неизменно превалировала. Остается невостребованным инструментарий межгосударственных споров", - сказал он. Дронов высказал опасение о трансформации суда в орган по предоставлению консультативного заключения. "Отрадно, что тематический спектр таких дел неуклонно расширяется, степень сложности возрастает, это говорит о доверии к суду, что указывает на востребованность этого инструмента мягкого права", - сказал он.

минск

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мировая экономика, минск, еаэс, евразийская экономическая комиссия