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Радев призвал ЕК и Евросовет влиять на сделку по активам "Лукойла"

Радев призвал ЕК и Евросовет влиять на сделку по активам "Лукойла" - 26.11.2026, ПРАЙМ

Радев призвал ЕК и Евросовет влиять на сделку по активам "Лукойла"

Премьер Болгарии Румен Радев призвал Европейскую комиссию (ЕК) и Европейский совет включиться и влиять на проведение сделки по активам "Лукойла" на болгарской... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:27+0300

2026-11-26T12:27+0300

2026-11-26T12:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Премьер Болгарии Румен Радев призвал Европейскую комиссию (ЕК) и Европейский совет включиться и влиять на проведение сделки по активам "Лукойла" на болгарской территории. "На предыдущем заседании Евросовета я поставил этот вопрос, потому что это стратегический актив не только для Болгарии, для всей Европы, которая в последние десятилетия закрыла много нефтеперерабатывающих заводов и теперь у нас нехватка дизельного топлива, не говоря уже о нехватке авиационного топлива. Все еще ожидаем ответа, проявит ли ЕК и Евросовет активность и будет ли Европа искать возможности участвовать и влиять на сделку по "Лукойлу". Сейчас это не так, по "Лукойлу" решения принимаются вне Болгарии и вне ЕС", - заявил Радев журналистам на полях саммита в Брюсселе. Он отметил, что болгарская сторона недостаточно информирована о деталях процесса между Управлением по иностранным активам (OFAC) Минфина США и потенциальными покупателями. Министерство финансов США 15 октября продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции с участием ряда дочерних структур российской компании "Лукойл" в Болгарии, до 24 апреля 2027 года. Ранее в Болгарию для заводов компании назначили специального управляющего, чтобы не прерывать работу. США в конце октября 2025 года ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний, "Роснефти" и "Лукойла", а также их дочерних структур. "Лукойл" тогда заявлял о намерении продать свои зарубежные активы.

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болгария, сша, европа, лукойл, евросовет, минфин сша