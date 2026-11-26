https://1prime.ru/20261126/rosgosstrah-875567011.html

В "Росгосстрахе" рассказали о причинах выплат по страховкам на недвижимость

В "Росгосстрахе" рассказали о причинах выплат по страховкам на недвижимость - 26.11.2026, ПРАЙМ

В "Росгосстрахе" рассказали о причинах выплат по страховкам на недвижимость

Обильные снегопады нередко становятся причиной выплат по страховкам на недвижимость, например, из- за повреждения кровли или замерзания системы отопления,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T07:48+0300

2026-11-26T07:48+0300

2026-11-26T07:48+0300

бизнес

недвижимость

общество

рязанская область

росгосстрах

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Обильные снегопады нередко становятся причиной выплат по страховкам на недвижимость, например, из- за повреждения кровли или замерзания системы отопления, рассказала РИА Новости директор по развитию страхования имущества физлиц компании "Росгосстрах" Екатерина Зенченко. "Как показывает практика страховщиков, обильные осадки могут доставить владельцам недвижимости больше проблем, чем автомобилистам. При этом иногда ущерб иногда обнаруживается только спустя несколько месяцев", - отметила эксперт. По ее словам, даже относительно небольшой слой снега может весить несколько тонн. Исправная кровля, рассчитанная на снеговые нагрузки, должна выдерживать вес снега, но изношенные конструкции, самодельные пристройки и веранды - в зоне риска. При этом повреждение кровли зачастую становится только началом проблем, о чем свидетельствует статистика выплат страховщика минувшей зимой. Так, в Пензенской области, например, снег сначала повредил крышу частного дома, а затем стал причиной затопления помещений. В Рязанской области снег проломил кровлю пристройки и повредил находившееся внутри имущество. По словам эксперта, не менее опасен резкий сход снега с крыши. За несколько секунд снежная масса может разрушить крыльцо, сорвать водостоки, повредить наружные блоки кондиционеров и инженерные коммуникации. В многоэтажных домах последствия снегопада могут почувствовать даже жители средних этажей. Источником затопления может стать незастекленный балкон соседей сверху, а при нарушении гидроизоляции или отвода воды тающий снег может проникнуть в квартиру этажом ниже, добавила эксперт. "Если пострадали потолок, стены, напольное покрытие и мебель, ориентировочная стоимость восстановительного ремонта может составить 150–200 тысяч рублей", - уточнила Зенченко. Еще одно дорогостоящее последствие снегопада - замерзание системы отопления в частном доме. Если он остается без отопления в мороз, вода в трубах может замерзнуть и повредить их. Причем масштаб аварии зачастую становится понятен только после возобновления отопления, когда лед тает и вода начинает вытекать через поврежденные участки. "Ремонт коммуникаций и пострадавших помещений в таком случае может обойтись в 100–300 тысяч рублей", - заключила Зенченко.

рязанская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, общество , рязанская область, росгосстрах