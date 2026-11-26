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В Роскачестве рассказали о снижении доли фальсификата меда
В Роскачестве рассказали о снижении доли фальсификата меда - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали о снижении доли фальсификата меда
Доля меда, который подделывают с помощью добавления глюкозных и мальтозных сиропов, снизилась в России с 75% в 2024 году до 19% в текущем, рассказали РИА... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T04:38+0300
2026-11-26T04:38+0300
2026-11-26T04:38+0300
общество
россия
роскачество
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля меда, который подделывают с помощью добавления глюкозных и мальтозных сиропов, снизилась в России с 75% в 2024 году до 19% в текущем, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"По данным мониторинга Роскачества, зафиксировано снижение доли фальсификата с глюкозными и мальтозными сиропами с 75% в 2024 году до 19% в 2026 году. Вместе с тем проблема фальсификации меда по-прежнему требует пристального внимания и продолжения совместной работы", - рассказали в организации.
В Роскачестве добавили, что сократить объемы фальсифицированного меда позволили и принятые поправки к Федеральному закону "О пчеловодстве в Российской Федерации". Впервые в России данный нормативный акт был принят в конце июня 2021 года. В рамках закона регулируется деятельность пасек в стране. Последние изменения регулируют обработку угодий пестицидами.
Также с 1 декабря текущего года в России вступит в силу ГОСТ с методикой определения фальсификации меда сахарами кукурузы или сахарного тростника.
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общество , россия, роскачество
Общество , РОССИЯ, Роскачество
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля меда, который подделывают с помощью добавления глюкозных и мальтозных сиропов, снизилась в России с 75% в 2024 году до 19% в текущем, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"По данным мониторинга Роскачества, зафиксировано снижение доли фальсификата с глюкозными и мальтозными сиропами с 75% в 2024 году до 19% в 2026 году. Вместе с тем проблема фальсификации меда по-прежнему требует пристального внимания и продолжения совместной работы", - рассказали в организации.
В Роскачестве добавили, что сократить объемы фальсифицированного меда позволили и принятые поправки к Федеральному закону "О пчеловодстве в Российской Федерации". Впервые в России данный нормативный акт был принят в конце июня 2021 года. В рамках закона регулируется деятельность пасек в стране. Последние изменения регулируют обработку угодий пестицидами.
Также с 1 декабря текущего года в России вступит в силу ГОСТ с методикой определения фальсификации меда сахарами кукурузы или сахарного тростника.