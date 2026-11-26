https://1prime.ru/20261126/roskachestvo-875565312.html

В Роскачестве рассказали о снижении доли фальсификата меда

В Роскачестве рассказали о снижении доли фальсификата меда - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Роскачестве рассказали о снижении доли фальсификата меда

Доля меда, который подделывают с помощью добавления глюкозных и мальтозных сиропов, снизилась в России с 75% в 2024 году до 19% в текущем, рассказали РИА... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T04:38+0300

2026-11-26T04:38+0300

2026-11-26T04:38+0300

общество

россия

роскачество

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля меда, который подделывают с помощью добавления глюкозных и мальтозных сиропов, снизилась в России с 75% в 2024 году до 19% в текущем, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "По данным мониторинга Роскачества, зафиксировано снижение доли фальсификата с глюкозными и мальтозными сиропами с 75% в 2024 году до 19% в 2026 году. Вместе с тем проблема фальсификации меда по-прежнему требует пристального внимания и продолжения совместной работы", - рассказали в организации. В Роскачестве добавили, что сократить объемы фальсифицированного меда позволили и принятые поправки к Федеральному закону "О пчеловодстве в Российской Федерации". Впервые в России данный нормативный акт был принят в конце июня 2021 года. В рамках закона регулируется деятельность пасек в стране. Последние изменения регулируют обработку угодий пестицидами. Также с 1 декабря текущего года в России вступит в силу ГОСТ с методикой определения фальсификации меда сахарами кукурузы или сахарного тростника.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, роскачество