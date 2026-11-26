https://1prime.ru/20261126/roskachestvo-875567596.html

Роскачество выявило нарушения у ряда производителей пищевой фольги

Роскачество выявило нарушения у ряда производителей пищевой фольги - 26.11.2026, ПРАЙМ

Роскачество выявило нарушения у ряда производителей пищевой фольги

Роскачество провело исследование 20 торговых марок пищевой алюминиевой фольги и выявило нарушения у ряда производителей, в том числе превышение допустимого... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:06+0300

2026-11-26T08:06+0300

2026-11-26T08:06+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Роскачество провело исследование 20 торговых марок пищевой алюминиевой фольги и выявило нарушения у ряда производителей, в том числе превышение допустимого уровня "миграции" алюминия, неполную маркировку и несоответствие длины рулонов заявленной, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество провело исследование алюминиевой пищевой фольги в рулонах 20 торговых марок (ТМ) по 26 показателям безопасности, качества и маркировки", - сообщает оно. Отмечается, что все торговые марки действуют в России. "Фольга двух ТМ - Laima Home и "Вкусный дом" - не соответствует обязательным требованиям по миграции алюминия в модельную среду (превышение нормы 0,5 мг/куб.дм). Миграция алюминия - это процесс перехода частиц алюминия из фольги в контактирующие с ней продукты", - говорится в исследовании. Еще у шести марок - Khrom Home, Илюша, Настюша, Пчелка, Rolle и Setta - отсутствует или неполная маркировка (нет наименования изготовителя, юридического адреса, кода материала, символа контакта с пищей, даты изготовления). У семи брендов - "Вкусный дом", Setta, Khrom Home, "Илюша", "Настюша", "Пчелка" и Rolle - длина фольги в рулоне не соответствует заявленной. Расхождение составляет до 67%, и это нарушение прав потребителей, пояснили в организации. И только девять торговых марок - "Горница", Paclan, Lomberta, Ozon fresh, Master Fresh, Paterra, "Ашан", "Лента", Fine Life - полностью соответствуют обязательным требованиям и опережающим требованиям стандарта Роскачества, что дает производителям право претендовать на присвоение "Знака качества". Исследование также опровергло прямую связь между толщиной фольги и миграцией алюминия. Образцы, не прошедшие тест на миграцию, были разной толщины (0,012 и 0,016 миллиметра), в то время как другие образцы, толщиной 0,011–0,012 миллиметра, успешно справились с испытанием. Ключевые факторы здесь - химический состав сплава, качество прокатки и структура поверхности. Роспотребнадзор объявил предостережение нескольким производителям о недопустимости нарушения обязательных требований. А производитель торговой марки "Вкусный дом" уже подтвердил несоответствие по результатам внутренней проверки и принял решение полностью прекратить выпуск этой продукции, вывезти остатки со склада маркетплейса и утилизировать их. "Роскачество напоминает: не запекайте в фольге кислые, соленые и маринованные продукты; избегайте длительного хранения готовых блюд в фольге; выбирайте фольгу толщиной 11–12 мкм; никогда не используйте фольгу в микроволновой печи", - заключили в службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, роскачество, ozon, ашан