https://1prime.ru/20261126/rossija-875570978.html

Россия занимает второе место в мире по запасам тантала

Россия занимает второе место в мире по запасам тантала - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия занимает второе место в мире по запасам тантала

Россия занимает 2-е место в мире по запасам тантала и 5-е по ниобию, более половины этих редких металлов сосредоточено в недрах Сибири, заявил министр природных | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:32+0300

2026-11-26T10:32+0300

2026-11-26T10:37+0300

нефть

иркутская область

александр козлов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875570978.jpg?1795678667

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия занимает 2-е место в мире по запасам тантала и 5-е по ниобию, более половины этих редких металлов сосредоточено в недрах Сибири, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. "Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз этих редких металлов. По танталу мы занимаем второе место в мире, располагая почти 421 тысячей тонн запасов, по ниобию – 8,5 миллиона тонн – пятое. Более половины всего ниобия и тантала сосредоточено в недрах Сибири: Иркутской области и Республике Тыва", – приводит пресс-служба слова главы министерства. Там указали, что ниобий и тантал зачастую встречаются вместе, в рудах одного месторождении. Например, два самых крупных месторождения в стране - это Ловозерское в Мурманской области, где сосредоточено почти 30% отечественного тантала и 19% ниобия, и Белозиминское месторождение в Иркутской области с 13% запасами тантала и 27% – ниобия. Всего в стране государственным балансом запасы тантала учитываются в 32 месторождениях, ниобия – в 41. Порядка 90% добываемого в мире ниобия идет на производство высокопрочных низколегированных сталей, из которых делают корпуса судов, авиационные двигатели, железнодорожные пути, нефте- и газопроводы. Кроме того, сплавы с ниобием используют для получения высоких магнитных полей для магниторезонансной томографии (МРТ) в медицине. В то же время тантал чаще всего применяется для производства накопителей зарядов, которые используются в телефонах, цифровых фотоаппаратах, видеокамерах и ноутбуках. Также тантал не токсичен для жидкостей и тканей организма, поэтому востребован в медицине.

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иркутская область, александр козлов