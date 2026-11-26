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Россия планирует увеличить объем добычи топлива на арктическом шельфе

Россия планирует увеличить объем добычи топлива на арктическом шельфе - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россия планирует увеличить объем добычи топлива на арктическом шельфе

Россия планирует увеличить объем добычи топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов на арктическом шельфе, следует из стратегии развития Арктической... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:44+0300

2026-11-26T21:44+0300

2026-11-26T21:44+0300

нефть

арктика

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить объем добычи топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов на арктическом шельфе, следует из стратегии развития Арктической зоны РФ. "Развитие промышленного потенциала, модернизация экономики Арктической зоны, повышение ее устойчивости и темпов роста, обеспечение экономической безопасности осуществляются путем решения следующих задач… увеличение объема добычи топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов на континентальном шельфе", - говорится в документе. Уточняется, что планируется также расширить участие пользователей недр в реализации проектов на арктическом шельфе. Согласно стратегии, предполагается переход от экспорта первичных сырьевых ресурсов и сельхозпродукции, производимых на территории Арктики, к их глубокой переработке. Россия будет развивать существующие и создавать новые высокотехнологичные производства и рынки, в том числе за счет кооперации между регионами РФ. Помимо этого, в Арктике планируется увеличение финансирования геолого-разведочных работ, направленных на поиски месторождений высоколиквидных, стратегических и дефицитных видов твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья за счет бюджетных средств и инвестиций пользователей недр. "Обеспечение устойчивого тепло- и энергоснабжения населения и промышленных предприятий, решение вопросов газификации субъектов Арктической зоны, повышение энергетической эффективности, развитие электроэнергетической системы, атомных электростанций малой мощности, модернизация объектов локальной генерации, расширение использования возобновляемых источников энергии, сжиженного природного газа, местного топлива", - перечисляются также задачи стратегии. В документе указано, что предполагается разработка и реализация механизма господдержки проектов по повышению эффективности генерации электроэнергии и строительству электросетевой инфраструктуры на изолированных и труднодоступных территориях Арктики. Среди других проектов - развитие производства СПГ для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и эффективной реализации экспортного потенциала. Кроме того, Россия намерена расширять использование СПГ на арктических тепловых электростанциях и ﻿﻿﻿﻿создать энергоблоки атомных и средней мощности электростанций для промышленной эксплуатации.

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нефть, арктика