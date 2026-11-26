https://1prime.ru/20261126/stojanki-875582034.html
Штрафстоянки для животных организуют в Астраханской области
Штрафстоянки для животных организуют в Астраханской области - 26.11.2026, ПРАЙМ
Штрафстоянки для животных организуют в Астраханской области
Штрафстоянки для животных в ближайшее время организуют во всех муниципалитетах Астраханской области, где растет число жалоб на бродячий скот, в том числе... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:10+0300
2026-11-26T14:10+0300
2026-11-26T14:13+0300
бизнес
общество
астраханская область
астрахань
калмыкия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875582034.jpg?1795691586
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - ПРАЙМ. Штрафстоянки для животных в ближайшее время организуют во всех муниципалитетах Астраханской области, где растет число жалоб на бродячий скот, в том числе верблюдов, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В ближайшее время все муниципальные районы и округа должны создать штрафные стоянки для животных, чтобы наконец-то навести в этом деле порядок", - сказал он в ходе прямой линии с жителями области. Бабушкин напомнил о том, как в начале ноября стадо верблюдов вышло на Старый мост в Астрахани, заблокировав движение по дороге и железнодорожным путям. Их эвакуировали с помощью погрузочного крана и вернули на животноводческую стоянку в Калмыкии, откуда они пришли. "Ситуация лишний раз показала существование таких проблем, как бесконтрольный выгул животных, безответственное отношение к сельскохозяйственному поголовью", - сказал губернатор. Он отметил, что помимо того, что бесконтрольно пасущиеся животные уничтожают парки и топчут поля, они значительно повышают аварийность на дорогах. Бабушкин также обратил внимание владельцев животных на необходимость бирковать скот.
астраханская область
астрахань
калмыкия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , астраханская область, астрахань, калмыкия
Бизнес, Общество , Астраханская область, АСТРАХАНЬ, Калмыкия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - ПРАЙМ. Штрафстоянки для животных в ближайшее время организуют во всех муниципалитетах Астраханской области, где растет число жалоб на бродячий скот, в том числе верблюдов, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"В ближайшее время все муниципальные районы и округа должны создать штрафные стоянки для животных, чтобы наконец-то навести в этом деле порядок", - сказал он в ходе прямой линии с жителями области.
Бабушкин напомнил о том, как в начале ноября стадо верблюдов вышло на Старый мост в Астрахани, заблокировав движение по дороге и железнодорожным путям. Их эвакуировали с помощью погрузочного крана и вернули на животноводческую стоянку в Калмыкии, откуда они пришли.
"Ситуация лишний раз показала существование таких проблем, как бесконтрольный выгул животных, безответственное отношение к сельскохозяйственному поголовью", - сказал губернатор.
Он отметил, что помимо того, что бесконтрольно пасущиеся животные уничтожают парки и топчут поля, они значительно повышают аварийность на дорогах. Бабушкин также обратил внимание владельцев животных на необходимость бирковать скот.