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Штрафстоянки для животных организуют в Астраханской области

Штрафстоянки для животных организуют в Астраханской области - 26.11.2026, ПРАЙМ

Штрафстоянки для животных организуют в Астраханской области

Штрафстоянки для животных в ближайшее время организуют во всех муниципалитетах Астраханской области, где растет число жалоб на бродячий скот, в том числе... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:10+0300

2026-11-26T14:10+0300

2026-11-26T14:13+0300

бизнес

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калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - ПРАЙМ. Штрафстоянки для животных в ближайшее время организуют во всех муниципалитетах Астраханской области, где растет число жалоб на бродячий скот, в том числе верблюдов, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В ближайшее время все муниципальные районы и округа должны создать штрафные стоянки для животных, чтобы наконец-то навести в этом деле порядок", - сказал он в ходе прямой линии с жителями области. Бабушкин напомнил о том, как в начале ноября стадо верблюдов вышло на Старый мост в Астрахани, заблокировав движение по дороге и железнодорожным путям. Их эвакуировали с помощью погрузочного крана и вернули на животноводческую стоянку в Калмыкии, откуда они пришли. "Ситуация лишний раз показала существование таких проблем, как бесконтрольный выгул животных, безответственное отношение к сельскохозяйственному поголовью", - сказал губернатор. Он отметил, что помимо того, что бесконтрольно пасущиеся животные уничтожают парки и топчут поля, они значительно повышают аварийность на дорогах. Бабушкин также обратил внимание владельцев животных на необходимость бирковать скот.

астраханская область

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бизнес, общество , астраханская область, астрахань, калмыкия