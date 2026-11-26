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Bloomberg: семь стран ОПЕК+ планируют сохранить уровень добычи нефти в январе
Bloomberg: семь стран ОПЕК+ планируют сохранить уровень добычи нефти в январе - 26.11.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: семь стран ОПЕК+ планируют сохранить уровень добычи нефти в январе
Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:56+0300
2026-11-26T14:56+0300
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нефть
саудовская аравия
ирак
алжир
опек
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в январе, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. "ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих квот на добычу нефти на январь", - сообщает агентство со ссылкой на двух делегатов. Следующая встреча представителей этих семи стран ОПЕК+ пройдет 29 ноября, в воскресенье.
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нефть, саудовская аравия, ирак, алжир, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, АЛЖИР, ОПЕК
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в январе, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
"ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих квот на добычу нефти на январь", - сообщает агентство со ссылкой на двух делегатов.
Следующая встреча представителей этих семи стран ОПЕК+ пройдет 29 ноября, в воскресенье.