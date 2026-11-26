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ЦБ Турции может сохранить ключевую ставку на заседании 10 декабря - источник

ЦБ Турции может сохранить ключевую ставку на заседании 10 декабря - источник - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ Турции может сохранить ключевую ставку на заседании 10 декабря - источник

Снижение резервов и волатильность на финансовых рынках могут побудить Центральный банк Турции сохранить ключевую ставку на заседании 10 декабря, сообщил РИА... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:54+0300

2026-11-26T15:54+0300

2026-11-26T15:54+0300

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центральный банк

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АНКАРА, 26 ноя — ПРАЙМ. Снижение резервов и волатильность на финансовых рынках могут побудить Центральный банк Турции сохранить ключевую ставку на заседании 10 декабря, сообщил РИА Новости источник в одном из государственных банков республики. Центральный банк Турции 22 октября впервые с января текущего года понизил ключевую ставку - с 37% до 36%. "В нынешних условиях пауза в снижении ставки выглядит более вероятной. Давление на резервы и рост рыночных ставок требуют осторожности. При этом окончательное решение будет зависеть от ноябрьской инфляции и ситуации на валютном рынке к моменту заседания", - сказал собеседник агентства. По его оценке, динамика процентных свопов свидетельствует о пересмотре ожиданий в сторону более жестких денежно-кредитных условий. Дополнительными аргументами в пользу осторожного подхода он назвал сокращение резервов примерно на 23 миллиарда долларов за последние десять дней и рост стоимости страхования турецкого госдолга от дефолта. Собеседник отметил, что снижение ставки в условиях нестабильности может ослабить привлекательность сбережений в лирах и усилить спрос на иностранную валюту. Чистые международные резервы Центрального банка Турции за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились до 23,7 миллиарда долларов - минимального уровня с мая 2024 года, сообщила в среду газета Ekonomim со ссылкой на расчеты экономистов банка QNB. Глава ЦБ Фатих Карахан сообщал 23 ноября, что валовые резервы сократились с 210 миллиардов долларов до начала войны США и Израиля с Ираном до 159 миллиардов на 13 ноября. При этом около 32 миллиардов долларов из этого объема снижения пришлось на переоценку золота. Карахан также отметил влияние оттока капитала на динамику резервов в последние недели.

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банки, финансы, турция, сша, израиль, центральные банки, центральный банк