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ЦБ никогда не звонит клиентам банков, заявила Кахруманова

ЦБ никогда не звонит клиентам банков, заявила Кахруманова - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ никогда не звонит клиентам банков, заявила Кахруманова

Банк России никогда не звонит клиентам банков, заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:13+0300

2026-11-26T20:13+0300

2026-11-26T20:13+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России никогда не звонит клиентам банков, заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. "У нас есть точка, куда можно обращаться. Это наш колл-центр, у нас есть опубликованные номера. Самое важное, мы сами никому не звоним, поэтому по-прежнему остается правило - вам никогда не может звонить Центральный Банк, поэтому имейте это в виду", - сказала она в эфире подкаста "Куда смотрит ЦБ?". "Вот еще важно иметь в виду, что, так как счет может открыть сам человек со своего устройства, если вам кто-то говорит, что счет (в цифровых рублях - ред.) открыли за тебя, то это однозначно те самые мошенники, поэтому просто кладите трубку. Поэтому обращаться можно к нам, в наш колл-центр, и мы с удовольствием людям помогаем, решаем вопросы", - продолжила она. Кахруманова отметила, что банк обязан уведомлять клиента о том, что со счета цифрового рубля через его мобильное приложение происходили действия. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.

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