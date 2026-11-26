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Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель - 26.11.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в мире растут, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в январе впервые с 16 ноября превысила уровень в 95 долларов, следует из данных | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T07:45+0300
2026-11-26T07:45+0300
2026-11-26T07:45+0300
нефть
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в мире растут, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в январе впервые с 16 ноября превысила уровень в 95 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия - до 95,33 доллара за баррель; показатель впервые с 16 ноября поднялся выше отметки в 95 долларов.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на те же 0,76% - до 84,32 доллара.
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нефть
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в мире растут, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в январе впервые с 16 ноября превысила уровень в 95 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия - до 95,33 доллара за баррель; показатель впервые с 16 ноября поднялся выше отметки в 95 долларов.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на те же 0,76% - до 84,32 доллара.