https://1prime.ru/20261126/tsena-875566945.html

Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель - 26.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в мире растут, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в январе впервые с 16 ноября превысила уровень в 95 долларов, следует из данных | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T07:45+0300

2026-11-26T07:45+0300

2026-11-26T07:45+0300

нефть

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875566945.jpg?1795668318

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в мире растут, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в январе впервые с 16 ноября превысила уровень в 95 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 7.20 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,76% относительно предыдущего закрытия - до 95,33 доллара за баррель; показатель впервые с 16 ноября поднялся выше отметки в 95 долларов. Январские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на те же 0,76% - до 84,32 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть