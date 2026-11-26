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Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов за баррель - 26.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в мире ускоряют рост в четверг, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в январе впервые с 16 ноября превысила уровень в 96 долларов,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T09:16+0300

2026-11-26T09:16+0300

2026-11-26T09:16+0300

нефть

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в мире ускоряют рост в четверг, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в январе впервые с 16 ноября превысила уровень в 96 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 8.55 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,65% относительно предыдущего закрытия - до 96,17 доллара за баррель; показатель впервые с 16 ноября поднялся выше отметки в 96 долларов. Январские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 0,96% - до 84,48 доллара.

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нефть