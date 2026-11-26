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Узбекистан привлечет кредиты ЕАБР на развитие метро и инфраструктуры

Узбекистан привлечет кредиты ЕАБР на развитие метро и инфраструктуры - 26.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан привлечет кредиты ЕАБР на развитие метро и инфраструктуры

Власти Узбекистана намерены привлечь кредиты Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2,5 миллиарда долларов на развитие метро и инфраструктурные проекты в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:51+0300

2026-11-26T15:51+0300

2026-11-26T15:51+0300

мировая экономика

ташкент

узбекистан

николай подгузов

еабр

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ТАШКЕНТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены привлечь кредиты Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2,5 миллиарда долларов на развитие метро и инфраструктурные проекты в Ташкенте, сообщает пресс-служба дирекции по строительству города "Новый Ташкент" при кабмине республики. По данным пресс-службы, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Давронжон Адилов и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в Ташкенте подписали меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры проекта "Новый Ташкент". "Стороны определили восемь приоритетных проектов общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дирекции. В числе проектов - строительство линий метро, спортивных и медицинских комплексов, развитие коммунальной инфраструктуры, а также реализация многофункциональных градостроительных проектов. "Новый Ташкент" - проект на площади более 20 тысяч гектаров, возводимый на окраине нынешней столицы Узбекистана и рассчитанный на 1 миллион человек. Строительство первых объектов города началось в апреле 2024 года, завершить проект намечено в 2045 году. В Новый Ташкент планируется переместить госучреждения, вузы, открыть ряд объектов туризма и бизнеса, это снизит нагрузку на инфраструктуру нынешнего Ташкента, где сейчас проживает около 3 миллионов человек. Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство банка в республике.

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мировая экономика, ташкент, узбекистан, николай подгузов, еабр