https://1prime.ru/20261126/uzbekistan-875589002.html
Узбекистан привлечет кредиты ЕАБР на развитие метро и инфраструктуры
Узбекистан привлечет кредиты ЕАБР на развитие метро и инфраструктуры - 26.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан привлечет кредиты ЕАБР на развитие метро и инфраструктуры
Власти Узбекистана намерены привлечь кредиты Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2,5 миллиарда долларов на развитие метро и инфраструктурные проекты в... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:51+0300
2026-11-26T15:51+0300
2026-11-26T15:51+0300
мировая экономика
ташкент
узбекистан
николай подгузов
еабр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875589002.jpg?1795697484
ТАШКЕНТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены привлечь кредиты Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2,5 миллиарда долларов на развитие метро и инфраструктурные проекты в Ташкенте, сообщает пресс-служба дирекции по строительству города "Новый Ташкент" при кабмине республики.
По данным пресс-службы, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Давронжон Адилов и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в Ташкенте подписали меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры проекта "Новый Ташкент".
"Стороны определили восемь приоритетных проектов общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дирекции.
В числе проектов - строительство линий метро, спортивных и медицинских комплексов, развитие коммунальной инфраструктуры, а также реализация многофункциональных градостроительных проектов.
"Новый Ташкент" - проект на площади более 20 тысяч гектаров, возводимый на окраине нынешней столицы Узбекистана и рассчитанный на 1 миллион человек. Строительство первых объектов города началось в апреле 2024 года, завершить проект намечено в 2045 году. В Новый Ташкент планируется переместить госучреждения, вузы, открыть ряд объектов туризма и бизнеса, это снизит нагрузку на инфраструктуру нынешнего Ташкента, где сейчас проживает около 3 миллионов человек.
Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство банка в республике.
ташкент
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ташкент, узбекистан, николай подгузов, еабр
Мировая экономика, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, Николай Подгузов, ЕАБР
ТАШКЕНТ, 26 ноя - ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены привлечь кредиты Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2,5 миллиарда долларов на развитие метро и инфраструктурные проекты в Ташкенте, сообщает пресс-служба дирекции по строительству города "Новый Ташкент" при кабмине республики.
По данным пресс-службы, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Давронжон Адилов и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в Ташкенте подписали меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры проекта "Новый Ташкент".
"Стороны определили восемь приоритетных проектов общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дирекции.
В числе проектов - строительство линий метро, спортивных и медицинских комплексов, развитие коммунальной инфраструктуры, а также реализация многофункциональных градостроительных проектов.
"Новый Ташкент" - проект на площади более 20 тысяч гектаров, возводимый на окраине нынешней столицы Узбекистана и рассчитанный на 1 миллион человек. Строительство первых объектов города началось в апреле 2024 года, завершить проект намечено в 2045 году. В Новый Ташкент планируется переместить госучреждения, вузы, открыть ряд объектов туризма и бизнеса, это снизит нагрузку на инфраструктуру нынешнего Ташкента, где сейчас проживает около 3 миллионов человек.
Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство банка в республике.