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В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения

В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Владикавказа, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T04:11+0300

2026-11-26T04:11+0300

2026-11-26T04:11+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Владикавказа, сообщает Росавиация. "Аэропорт Владикавказ ("Беслан"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

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бизнес, владикавказ, росавиация