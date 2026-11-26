https://1prime.ru/20261126/vladikavkaz-875567122.html
В аэропорту Владикавказа сняли временные ограничения
В аэропорту Владикавказа сняли временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Владикавказа сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Владикавказа, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T07:51+0300
2026-11-26T07:51+0300
2026-11-26T07:51+0300
бизнес
владикавказ
росавиация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Владикавказа, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Владикавказ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, владикавказ, росавиация
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