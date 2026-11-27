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В Британии призвали Бернема отказаться от разработки месторождения Rosebank

В Британии призвали Бернема отказаться от разработки месторождения Rosebank - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Британии призвали Бернема отказаться от разработки месторождения Rosebank

Почти 100 депутатов от правящей в Великобритании Лейбористской партии направили письмо премьер-министру Энди Бернему с требованием отказаться от возможной... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:46+0300

2026-11-27T11:46+0300

2026-11-27T11:46+0300

энергетика

газ

великобритания

северное море

энди бернем

нефть

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ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Почти 100 депутатов от правящей в Великобритании Лейбористской партии направили письмо премьер-министру Энди Бернему с требованием отказаться от возможной разработки нефтегазового месторождения Rosebank в Северном море, сообщила газета Telegraph. "Одобрение проекта Rosebank может стать бесповоротной "точкой невозврата" в отношении репутации партии в области климата и рискует оттолкнуть тех избирателей, которые поверили в наше послание надежды и позитива", - приводит газета отрывок из письма. Как отмечается в статье, письмо подписали 92 депутата от Лейбористской партии, среди которых есть как минимум четыре высокопоставленных партийных руководителя. "Опросы ясно показывают, что крайне важно сохранить нашу прогрессивную электоральную базу, чтобы иметь шанс получить парламентское большинство", - говорится в письме. В октябре министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила разработку новых газовых скважин на другом месторождении Jackdaw в Северном море. Ранее реализация новых нефтегазовых проектов была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством лейбористов, которое установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа.

великобритания

северное море

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газ, великобритания, северное море, энди бернем, нефть