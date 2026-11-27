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В Чехии введут чрезвычайный налог на возросшую маржу нефтепереработки

В Чехии введут чрезвычайный налог на возросшую маржу нефтепереработки - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Чехии введут чрезвычайный налог на возросшую маржу нефтепереработки

Палата депутатов парламента Чехии одобрила в пятницу введение чрезвычайного налога на возросшую маржу нефтепереработки, сообщил портал Novinky. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:58+0300

2026-11-27T19:58+0300

2026-11-27T19:58+0300

нефть

чехия

польша

прага

orlen

нпз

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ПРАГА, 27 ноя - ПРАЙМ. Палата депутатов парламента Чехии одобрила в пятницу введение чрезвычайного налога на возросшую маржу нефтепереработки, сообщил портал Novinky. "Госбюджет Чехии, дефицит которого в этом году, как ожидается, составит 310 миллиардов крон (около 14 миллиардов долларов), а в следующем году запланирован на уровне 386 миллиардов крон (около 17,3 миллиарда долларов), получит небольшую финансовую поддержку. В пятницу депутаты одобрили введение чрезвычайного налога на возросшую маржу нефтепереработки", - говорится в сообщении. Фактически новый налог затронет только чешскую компанию Orlen Unipetrol, входящую в польскую группу Orlen и управляющую нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в городе Литвинове (на западе Чехии) и в городе Кралупы-над-Влтавоу (неподалеку от Праги). Только в этом году минфин рассчитывает получить от введения этого налога 5,5 миллиарда крон (около 250 миллионов долларов). Налог будет применяться в этом и следующем году. Правительство обосновывает это ростом маржи нефтепереработки в связи с ситуацией на мировом нефтяном рынке, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Нефтеперерабатывающие заводы должны выплатить государству половину увеличения валовой прибыли по сравнению с 2025 годом. По замыслу правительства, поступления должны помочь покрыть расходы на меры по борьбе с подорожанием автотоплива. В понедельник правительство продлило регулирование цен на автотопливо и снижение акцизного налога на дизельное топливо как минимум до конца года. Руководство компании Orlen ранее предупреждало, что новый чрезвычайный налог подрывает энергетическую стабильность Чехии. Однако глава минфина Алена Шиллерова в своем выступлении в пятницу в палате депутатов заявила, что правительство при подготовке решения о новом налоге вдохновилось примером Польши, которая ввела 60-процентный налог на сверхприбыль производителей и импортеров топлива. Новое налогообложение затронет в Польше не только Orlen, но и другие компании. "Другие страны, такие как Германия, Австрия, Испания, Италия, Португалия, стремятся к созданию единого европейского решения. Так что это не чисто чешская инициатива, как заявляет оппозиция", - подчеркнула Шиллерова. Оппозиция не одобряет предложенную правительством меру. В частности, глава парламентской фракции партии ТОР 09 Ян Якоб, выступая в пятницу в парламенте, отметил, что компания с более высокой налогооблагаемой прибылью уже платит более высокий подоходный налог. "Правительство должно представить убедительное обоснование для дополнительной специальной налоговой нагрузки. Простое наблюдение о том, что определенный сектор процветает, а в госбюджете не хватает денег, на наш взгляд, не является таким обоснованием", - сказал Якоб.

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нефть, чехия, польша, прага, orlen, нпз