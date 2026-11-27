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Добыча углеводородов "Газпром нефти" за 9 месяцев выросла почти на 1%

Добыча углеводородов "Газпром нефти" за 9 месяцев выросла почти на 1% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Добыча углеводородов "Газпром нефти" за 9 месяцев выросла почти на 1%

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре составила почти 98 миллионов тонн нефтяного эквивалента, чуть увеличившись почти на 1% по сравнению с... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:39+0300

2026-11-27T18:39+0300

2026-11-27T18:39+0300

нефть

россия

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре составила почти 98 миллионов тонн нефтяного эквивалента, чуть увеличившись почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в релизе компании. "Газпром нефть" сохранила стабильные операционные показатели: объемы добычи углеводородов компании за 9 месяцев 2026 года составили почти 98 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что соответствует уровню предыдущего года. "Газпром нефть" также продолжила бесперебойно обеспечивать российских потребителей качественными нефтепродуктами", - сказано в сообщении компании. Годом ранее компания сообщала, что добыча составила 97,49 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Таким образом, показатель вырос примерно на 0,5%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, по МСФО составила 495,3 миллиарда рублей, увеличившись более чем в 2 раза. Выручка "Газпром нефти" составила 3,078 триллиона рублей, увеличившись на 14%. Скорректированная EBITDA составила 1,266 триллиона рублей против 789 миллиардов рублей годом ранее. Показатель долговой нагрузки (соотношение чистого долга к EBITDA) составил 0,94 против 0,93 годом ранее. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

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