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Принудительно взыскиваемый с Моргенштерна* долг превысил девять миллионов рублей

Принудительно взыскиваемый с Моргенштерна* долг превысил девять миллионов рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ

Принудительно взыскиваемый с Моргенштерна* долг превысил девять миллионов рублей

Принудительно взыскиваемый с рэпера Алишера Моргенштерна* долг превысил девять миллионов рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:31+0300

2026-11-27T09:31+0300

2026-11-27T09:31+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Принудительно взыскиваемый с рэпера Алишера Моргенштерна* долг превысил девять миллионов рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ФССП, сейчас с Моргенштерна* взыскивают 8 205 985 рублей в качестве остатка долга по уголовному штрафу и исполнительский сбор в размере 984 718 рублей. В сумме долг певца составляет 9 190 704 рублей. Суд в апреле назначил Моргенштерну* штраф в 8,2 миллиона рублей по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в России, при этом сохранив арест на имущество обвиняемого, стоимость которого эквивалентна штрафу. Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов весной 2022 года, последние несколько лет проживает за пределами России.* Физическое лицо, признанное иноагентом

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, финансы, фссп