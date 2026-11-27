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ЕС ужесточит контроль над экспортом отходов переработки аккумуляторов

ЕС ужесточит контроль над экспортом отходов переработки аккумуляторов - 27.11.2026, ПРАЙМ

ЕС ужесточит контроль над экспортом отходов переработки аккумуляторов

Евросоюз собирается ужесточить контроль над экспортом отходов переработки аккумуляторов, поскольку находящиеся в них вещества можно снова использовать в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:39+0300

2026-11-27T17:39+0300

2026-11-27T17:39+0300

нефть

мировая экономика

китай

брюссель

европа

ес

financial times

оэср

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз собирается ужесточить контроль над экспортом отходов переработки аккумуляторов, поскольку находящиеся в них вещества можно снова использовать в производстве после переработки, сообщает газета Financial Times. Как уточняет газета, в аккумуляторных отходах - "черной массе" - содержатся такие металлы, как кобальт и литий, которые можно использовать при производстве электромобилей и систем вооружения после переработки. Предполагается, что большая часть экспортируемых ЕС отходов оказывается в Китае, где они используются для производства товаров, направляемых в евроблок. "С 9 декабря Брюссель введет ограничения на экспорт "черной массы" в страны, не входящие в ОЭСР, путем классификации ее как опасных отходов, чтобы ограничить экспорт ценных металлов на переработку в Китай", - говорится в публикации. По информации издания, Евросоюз также рассматривает возможность дальнейших экспортных ограничений для того, чтобы ресурсы не покидали Европу. "В предстоящем "Законе об экономике замкнутого цикла" (Circular Economy Act) будет изложена система, гарантирующая сохранение европейских ресурсов на внутреннем рынке блока, которая будет в том числе предусматривать возможность полного запрета на экспорт", - подчеркивает газета. Отмечается, что предложение о дополнительных мерах по ограничению экспорта будет опубликовано Еврокомиссией 15 декабря.

китай

брюссель

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нефть, мировая экономика, китай, брюссель, европа, ес, financial times, оэср