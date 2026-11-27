https://1prime.ru/20261127/kirgizija-875633623.html

Киргизия и Китай намерены объединить энергосистемы

Киргизия и Китай намерены объединить энергосистемы - 27.11.2026, ПРАЙМ

Киргизия и Китай намерены объединить энергосистемы

Киргизия и Китай намерены объединить энергосистемы и построить трансграничную линию электропередач, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:50+0300

2026-11-27T14:50+0300

2026-11-27T14:50+0300

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БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Киргизия и Китай намерены объединить энергосистемы и построить трансграничную линию электропередач, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики. Вопрос сотрудничества двух стран в сфере энергетики обсуждался в китайском Циндао в ходе встречи главы киргизского минэнерго Алтынбека Рысбекова и руководителя госуправления КНР по энергетике Вана Хунчжи. "Особое внимание стороны уделили вопросам объединения энергосистем двух стран, строительства трансграничной линии электропередачи для импорта электроэнергии из Китая в Кыргызстан и электроснабжения промышленного парка в приграничной зоне", - заявили в пресс-службе. Рысбеков сообщил, что министерством энергетики Киргизии практически завершена проработка вопросов финансирования строительства необходимой энергетической инфраструктуры, и предложил поэтапный график реализации проекта с вводом объекта в промышленную эксплуатацию в декабре 2027 года. Дефицит электроэнергии в Киргизии ежегодно составляет порядка 3,5-4 миллиардов кВт/ч. Компенсирует этот недостаток республика за счет импорта электроэнергии из ряда соседних государств – Казахстана, Узбекистана, Туркмении и России. Президент Киргизии Садыр Жапаров обещал, что благодаря строительству новых вырабатывающих мощностей дефицит электроэнергии в ближайшие 2-3 года удастся преодолеть, а уже через пять лет начать ее экспорт.

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россия, киргизия, китай, кнр, садыр жапаров