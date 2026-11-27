https://1prime.ru/20261127/lenta-875634152.html
"Лента" завершила интеграцию гипермаркетов "О'кей"
"Лента" завершила интеграцию гипермаркетов "О'кей" - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Лента" завершила интеграцию гипермаркетов "О'кей"
"Группа Лента" завершила интеграцию приобретенных гипермаркетов "О'кей" - в результате торговая площадь сети "Гипер Лента" увеличилась на 478,5 тысячи... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:09+0300
2026-11-27T15:09+0300
2026-11-27T15:09+0300
бизнес
астрахань
воронеж
краснодар
о'кей
"лента"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875634152.jpg?1795781350
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Группа Лента" завершила интеграцию приобретенных гипермаркетов "О'кей" - в результате торговая площадь сети "Гипер Лента" увеличилась на 478,5 тысячи квадратных метров за счет 74 магазинов, сообщила компания.
"Группа Лента" завершила интеграцию гипермаркетов "О'кей"… Сегодня 11 торговых точек открылись в Астрахани, Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Москве, Новосибирске, Тюмени и других городах", - говорится в сообщении.
В июне "Лента" объявила о приобретении 100% в ООО "РБФ-Ритейл", операторе сети гипермаркетов "О'кей", после чего компания приступила к поэтапной интеграции торговых точек в 21 городе. Сегодня компания завершила финальный этап.
Там отметили, что в рамках интеграции централизовали закупки, инфраструктуру информационных технологий и операционное управление, а также подключили покупателей к программе лояльности "Ленты". Большая часть магазинов сменила вывески и внутреннее оформление.
"В результате интеграции торговая площадь сети "Гипер Лента" выросла на 478,5 тысяч квадратных метров за счет новых 74 магазинов", - добавили в компании.
Отмечается, что также клиентская база "Гипер Ленты" увеличилась почти на четверть, до 1,4 миллиона человек.
По словам директора сети "Гипер Лента" Руслана Ардовского, товарооборот гипермаркетов после интеграции увеличился более чем на 10%.
"Интеграция превзошла наши ожидания: в магазинах, прошедших через этот процесс до конца октября, количество чеков выросло на 14%, позиций в чеке - на 5%, повторные покупки - на 16%", - сказал он.
астрахань
воронеж
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, астрахань, воронеж, краснодар, о'кей, "лента"
Бизнес, АСТРАХАНЬ, Воронеж, КРАСНОДАР, О'Кей, "Лента"
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Группа Лента" завершила интеграцию приобретенных гипермаркетов "О'кей" - в результате торговая площадь сети "Гипер Лента" увеличилась на 478,5 тысячи квадратных метров за счет 74 магазинов, сообщила компания.
"Группа Лента" завершила интеграцию гипермаркетов "О'кей"… Сегодня 11 торговых точек открылись в Астрахани, Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Москве, Новосибирске, Тюмени и других городах", - говорится в сообщении.
В июне "Лента" объявила о приобретении 100% в ООО "РБФ-Ритейл", операторе сети гипермаркетов "О'кей", после чего компания приступила к поэтапной интеграции торговых точек в 21 городе. Сегодня компания завершила финальный этап.
Там отметили, что в рамках интеграции централизовали закупки, инфраструктуру информационных технологий и операционное управление, а также подключили покупателей к программе лояльности "Ленты". Большая часть магазинов сменила вывески и внутреннее оформление.
"В результате интеграции торговая площадь сети "Гипер Лента" выросла на 478,5 тысяч квадратных метров за счет новых 74 магазинов", - добавили в компании.
Отмечается, что также клиентская база "Гипер Ленты" увеличилась почти на четверть, до 1,4 миллиона человек.
По словам директора сети "Гипер Лента" Руслана Ардовского, товарооборот гипермаркетов после интеграции увеличился более чем на 10%.
"Интеграция превзошла наши ожидания: в магазинах, прошедших через этот процесс до конца октября, количество чеков выросло на 14%, позиций в чеке - на 5%, повторные покупки - на 16%", - сказал он.