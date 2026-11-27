https://1prime.ru/20261127/lukojl-875641341.html

Путин: сегодня "Лукойл" уверенно решает масштабные государственные задачи

Путин: сегодня "Лукойл" уверенно решает масштабные государственные задачи - 27.11.2026, ПРАЙМ

Путин: сегодня "Лукойл" уверенно решает масштабные государственные задачи

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании, ответив, что сегодня "Лукойл" уверенно решает масштабные государственные... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:49+0300

2026-11-27T18:49+0300

2026-11-27T18:55+0300

промышленность

россия

владимир путин

лукойл

нпз

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании, ответив, что сегодня "Лукойл" уверенно решает масштабные государственные задачи, играет важную роль в наращивании промышленного потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю коллектив публичного акционерного общества "Лукойл" со знаменательной датой - 35-летием компании... Сегодня "Лукойл" уверенно решает масштабные государственные задачи, играет важную роль в наращивании промышленного потенциала страны, укреплении нашей энергетической безопасности и технологического суверенитета", - говорится в телеграмме. Российский лидер отметил, что по итогам 2025 года "Лукойл" добыл в России почти 75 миллионов тонн нефти и конденсата, порядка 17 с половиной миллиардов кубометров газа, а на российских НПЗ компании переработано около 42 миллионов тонн нефтяного сырья. Президент также подчеркнул, что серьезное внимание коллектив уделяет экологической безопасности, прежде всего полезному использованию попутного газа и снижению выбросов загрязняющих веществ, полной утилизации отходов производства и восстановлению экосистем. Он отметил и участие "Лукойла" в социально значимых программах. Так, в рамках соглашений о сотрудничестве с регионами компания содействует развитию территорий и повышению качества жизни людей, модернизирует вузы и школы, больницы и детские дома, помогает реставрировать музеи и театры, обновлять воинские мемориалы и парки, оказывает адресную поддержку ветеранам и людям с ограничениями по здоровью, предоставляет гранты и стипендии талантливым ученым, студентам, школьникам. "Особой признательности заслуживает деятельность компании в сфере подготовки высококвалифицированных кадров – будущей инженерной и рабочей элиты нашей страны, в том числе на базе Образовательного центра в Когалыме. Не сомневаюсь, что вы будете и впредь добиваться высоких результатов, работать с полной отдачей в интересах страны и народа России", - добавил Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, владимир путин, лукойл, нпз