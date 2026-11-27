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Президент Узбекистана пригласил инвесторов к модернизации железных дорог
Президент Узбекистана пригласил инвесторов к модернизации железных дорог - 27.11.2026, ПРАЙМ
Президент Узбекистана пригласил инвесторов к модернизации железных дорог
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил иностранных инвесторов к проектам по строительству и модернизации железных дорог в стране до 2030 года общей... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:17+0300
2026-11-27T10:17+0300
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бизнес
россия
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
железные дороги
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ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил иностранных инвесторов к проектам по строительству и модернизации железных дорог в стране до 2030 года общей стоимостью 8 миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов. Президент Узбекистана в пятницу проводит встречу с инвесторами и предпринимателями в сфере транспортной логистики в комитете по автомобильным дорогам республики. "До 2030 года планируется построить 545 километров новых железнодорожных линий… Президент призвал международные финансовые организации и инвесторов к сотрудничеству в реализации этих проектов общей стоимостью 8 миллиардов долларов", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя ход встречи. Реализация эти проектов также предусматривает увеличение доли электрифицированных путей до 65%, а парка электропоездов - до 31 единицы. В частности, в следующем году планируется провести модернизацию железнодорожной линии Ангрен - Пап, также будет рассмотрен вопрос строительства на этом направлении второго пути. В апреле 2027 года начнется строительство второго железнодорожного пути на участке Тукимачи - Ангрен. "Кроме того, будет завершена модернизация участков Ташгузар - Кумкурган, полностью электрифицированы направления Андижан – Ханабад и Кумкурган – Кудукли, а также начнется строительство отдельной высокоскоростной железнодорожной линии на направлении Ташкент - Самарканд", - уточнил Асадов. Протяженность железных дорог общего пользования в Узбекистане на 1 января 2026 года составила 4,7 тысячи километров, из которых электрифицировано около 40%.
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бизнес, россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, железные дороги
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, железные дороги
ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил иностранных инвесторов к проектам по строительству и модернизации железных дорог в стране до 2030 года общей стоимостью 8 миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.
Президент Узбекистана в пятницу проводит встречу с инвесторами и предпринимателями в сфере транспортной логистики в комитете по автомобильным дорогам республики.
"До 2030 года планируется построить 545 километров новых железнодорожных линий… Президент призвал международные финансовые организации и инвесторов к сотрудничеству в реализации этих проектов общей стоимостью 8 миллиардов долларов", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя ход встречи.
Реализация эти проектов также предусматривает увеличение доли электрифицированных путей до 65%, а парка электропоездов - до 31 единицы.
В частности, в следующем году планируется провести модернизацию железнодорожной линии Ангрен - Пап, также будет рассмотрен вопрос строительства на этом направлении второго пути. В апреле 2027 года начнется строительство второго железнодорожного пути на участке Тукимачи - Ангрен.
"Кроме того, будет завершена модернизация участков Ташгузар - Кумкурган, полностью электрифицированы направления Андижан – Ханабад и Кумкурган – Кудукли, а также начнется строительство отдельной высокоскоростной железнодорожной линии на направлении Ташкент - Самарканд", - уточнил Асадов.
Протяженность железных дорог общего пользования в Узбекистане на 1 января 2026 года составила 4,7 тысячи километров, из которых электрифицировано около 40%.