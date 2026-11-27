https://1prime.ru/20261127/neftepererabotka-875635428.html
Маржа уходит в бюджет: доходность нефтепереработки может упасть на 22%
Маржа уходит в бюджет: доходность нефтепереработки может упасть на 22% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Маржа уходит в бюджет: доходность нефтепереработки может упасть на 22%
Нефтекомпании России в ближайшие три года могут заработать меньше на продаже бензина и дизеля из-за сокращения демпферных выплат и роста акцизов на топливо,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:45+0300
2026-11-27T15:45+0300
2026-11-27T16:04+0300
экономика
нефть
ebitda
россия
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Нефтекомпании России в ближайшие три года могут заработать меньше на продаже бензина и дизеля из-за сокращения демпферных выплат и роста акцизов на топливо, пишет "Коммерсант" со ссылкой на обзор аналитиков "Эйлера"."Принятые Госдумой 24 ноября поправки в Налоговый кодекс, сокращающие демпферные выплаты и повышающие акцизы на топливо, снизят расчетную EBITDA продажи бензина и дизтоплива в 2027 году на 10% и 8% соответственно", — говорится в материале.В денежном выражении это составит 17,5 тысячи рублей и 17,9 тысячи рублей на тонну соответственно, в то время как в 2026 году показатели оцениваются в 25,8 тысячи рублей и 40,2 тысячи рублей на тонну.В 2028 году падение усилится: прогнозная EBITDA от реализации бензина снизится на 12% (до 16,6 тысячи рублей), а дизеля — на 10% (до 17,9 тысячи рублей). В 2029 году — на 22% и 19% (до 16,8 тысячи рублей и 18,4 тысячи рублей на тонну).Как отмечает "Коммерсант", выплаты по демпферу нефтекомпаниям росли с июля в условиях высоких мировых цен. По данным Минфина, в октябре за сентябрь компании получили 415 миллиардов рублей — на 36% больше, чем годом ранее. Всего с начала 2026 года нефтекомпании получили из бюджета 1,67 триллиона рублей.Часть потерь компании компенсируют за счет снижения НДПИ на нефть, но в целом эффект для их финансовых показателей останется отрицательным, считают эксперты. Удельная EBITDA нефтекомпаний снизится на 2% в 2027 году, на 4% в 2028 году и на 7% в 2029 году."Наиболее уязвимы компании с высокой долей переработки относительно собственной добычи, в частности, "Башнефть". "Сургутнефтегаз", напротив, относительно лучше защищен от налоговых изменений благодаря преобладанию добычи в структуре бизнеса", — говорится в обзоре.Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что сокращение рентабельности переработки не создает стимулов для наращивания выпуска топлива. По его словам, повышение акцизов и корректировка параметров демпфера могут вынудить вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) перекладывать возросшие затраты и потерю доходности от оптового звена на цены на АЗС, однако речь скорее пойдет о постепенной индексации.
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нефть, ebitda, россия
Экономика, Нефть, EBITDA, РОССИЯ
Маржа уходит в бюджет: доходность нефтепереработки может упасть на 22%
"Ъ": доходность нефтепереработки в России в 2027–2029 годах может сократиться на 8–22%
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Нефтекомпании России в ближайшие три года могут заработать меньше на продаже бензина и дизеля из-за сокращения демпферных выплат и роста акцизов на топливо, пишет "Коммерсант" со ссылкой на обзор аналитиков "Эйлера".
"Принятые Госдумой 24 ноября поправки в Налоговый кодекс, сокращающие демпферные выплаты и повышающие акцизы на топливо, снизят расчетную EBITDA продажи бензина и дизтоплива в 2027 году на 10% и 8% соответственно", — говорится в материале.
В денежном выражении это составит 17,5 тысячи рублей и 17,9 тысячи рублей на тонну соответственно, в то время как в 2026 году показатели оцениваются в 25,8 тысячи рублей и 40,2 тысячи рублей на тонну.
В 2028 году падение усилится: прогнозная EBITDA от реализации бензина снизится на 12% (до 16,6 тысячи рублей), а дизеля — на 10% (до 17,9 тысячи рублей). В 2029 году — на 22% и 19% (до 16,8 тысячи рублей и 18,4 тысячи рублей на тонну).
Как отмечает "Коммерсант", выплаты по демпферу нефтекомпаниям росли с июля в условиях высоких мировых цен. По данным Минфина, в октябре за сентябрь компании получили 415 миллиардов рублей — на 36% больше, чем годом ранее. Всего с начала 2026 года нефтекомпании получили из бюджета 1,67 триллиона рублей.
Часть потерь компании компенсируют за счет снижения НДПИ на нефть, но в целом эффект для их финансовых показателей останется отрицательным, считают эксперты. Удельная EBITDA нефтекомпаний снизится на 2% в 2027 году, на 4% в 2028 году и на 7% в 2029 году.
"Наиболее уязвимы компании с высокой долей переработки относительно собственной добычи, в частности, "Башнефть". "Сургутнефтегаз", напротив, относительно лучше защищен от налоговых изменений благодаря преобладанию добычи в структуре бизнеса", — говорится в обзоре.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что сокращение рентабельности переработки не создает стимулов для наращивания выпуска топлива. По его словам, повышение акцизов и корректировка параметров демпфера могут вынудить вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) перекладывать возросшие затраты и потерю доходности от оптового звена на цены на АЗС, однако речь скорее пойдет о постепенной индексации.