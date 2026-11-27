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Британские нефтяники вновь объявили забастовку из-за низкой зарплаты
Британские нефтяники вновь объявили забастовку из-за низкой зарплаты - 27.11.2026, ПРАЙМ
Британские нефтяники вновь объявили забастовку из-за низкой зарплаты
Британские сотрудники американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, вновь объявили забастовку из-за... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:50+0300
2026-11-27T16:50+0300
2026-11-27T16:50+0300
нефть
северное море
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ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Британские сотрудники американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, вновь объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.
Нефтяники уже бастовали в октябре и ноябре, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы.
"Сотрудники компании Apache решительно поддержали забастовку после того, как предложение по оплате труда было отклонено, что фактически привело к снижению заработной платы", - говорится в заявлении.
Забастовки пройдут 29-30 ноября и 5-6 декабря. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море.
Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли, и не оплачивает некоторые смены.
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нефть, северное море
ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Британские сотрудники американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, вновь объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.
Нефтяники уже бастовали в октябре и ноябре, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы.
"Сотрудники компании Apache решительно поддержали забастовку после того, как предложение по оплате труда было отклонено, что фактически привело к снижению заработной платы", - говорится в заявлении.
Забастовки пройдут 29-30 ноября и 5-6 декабря. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море.
Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли, и не оплачивает некоторые смены.