https://1prime.ru/20261127/neftjaniki-875637642.html

Британские нефтяники вновь объявили забастовку из-за низкой зарплаты

Британские нефтяники вновь объявили забастовку из-за низкой зарплаты - 27.11.2026, ПРАЙМ

Британские нефтяники вновь объявили забастовку из-за низкой зарплаты

Британские сотрудники американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, вновь объявили забастовку из-за... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:50+0300

2026-11-27T16:50+0300

2026-11-27T16:50+0300

нефть

северное море

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875637642.jpg?1795787406

ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Британские сотрудники американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, вновь объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite. Нефтяники уже бастовали в октябре и ноябре, однако компания так и не удовлетворила требования протестующих по размеру заработной платы. "Сотрудники компании Apache решительно поддержали забастовку после того, как предложение по оплате труда было отклонено, что фактически привело к снижению заработной платы", - говорится в заявлении. Забастовки пройдут 29-30 ноября и 5-6 декабря. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море. Профсоюз подчеркивает, что Apache предлагает сотрудникам зарплату, которая значительно ниже средней по отрасли, и не оплачивает некоторые смены.

северное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, северное море