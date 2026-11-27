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СМИ: ОПЕК+ планирует сохранить максимальный объем добычи нефти в I квартале

СМИ: ОПЕК+ планирует сохранить максимальный объем добычи нефти в I квартале - 27.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: ОПЕК+ планирует сохранить максимальный объем добычи нефти в I квартале

Страны ОПЕК+ планируют на заседании в воскресенье оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в первом квартале будущего года, передает... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:11+0300

2026-11-27T13:11+0300

2026-11-27T13:11+0300

нефть

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ планируют на заседании в воскресенье оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в первом квартале будущего года, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Страны ОПЕК+ достигли принципиальной договоренности сохранить на заседании в воскресенье свои целевые показатели добычи без изменений в первом квартале 2027 года", - сообщает агентство со ссылкой на три осведомленных источника. В воскресенье, 29 ноября, ОПЕК+ проведет серию встреч: заседания мониторингового комитета, всех глав делегаций, а также семи стран - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Алжира и Омана. Накануне информационное агентство Блумберг передавало со ссылкой на двух делегатов, что эта "семерка" планирует оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в январе.

саудовская аравия

ирак

казахстан

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нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек