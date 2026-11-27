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СМИ: ОПЕК+ планирует сохранить максимальный объем добычи нефти в I квартале
СМИ: ОПЕК+ планирует сохранить максимальный объем добычи нефти в I квартале - 27.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: ОПЕК+ планирует сохранить максимальный объем добычи нефти в I квартале
Страны ОПЕК+ планируют на заседании в воскресенье оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в первом квартале будущего года, передает... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T13:11+0300
2026-11-27T13:11+0300
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нефть
саудовская аравия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ планируют на заседании в воскресенье оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в первом квартале будущего года, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Страны ОПЕК+ достигли принципиальной договоренности сохранить на заседании в воскресенье свои целевые показатели добычи без изменений в первом квартале 2027 года", - сообщает агентство со ссылкой на три осведомленных источника.
В воскресенье, 29 ноября, ОПЕК+ проведет серию встреч: заседания мониторингового комитета, всех глав делегаций, а также семи стран - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Алжира и Омана.
Накануне информационное агентство Блумберг передавало со ссылкой на двух делегатов, что эта "семерка" планирует оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в январе.
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нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОПЕК
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ планируют на заседании в воскресенье оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в первом квартале будущего года, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Страны ОПЕК+ достигли принципиальной договоренности сохранить на заседании в воскресенье свои целевые показатели добычи без изменений в первом квартале 2027 года", - сообщает агентство со ссылкой на три осведомленных источника.
В воскресенье, 29 ноября, ОПЕК+ проведет серию встреч: заседания мониторингового комитета, всех глав делегаций, а также семи стран - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Алжира и Омана.
Накануне информационное агентство Блумберг передавало со ссылкой на двух делегатов, что эта "семерка" планирует оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в январе.