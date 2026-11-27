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Формат общего рынка труда остается востребованным в СНГ, заявил Оверчук
Формат общего рынка труда остается востребованным в СНГ, заявил Оверчук - 27.11.2026, ПРАЙМ
Формат общего рынка труда остается востребованным в СНГ, заявил Оверчук
Формат общего рынка труда остается очень востребованным на пространстве СНГ, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:38+0300
2026-11-27T14:38+0300
2026-11-27T14:38+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Формат общего рынка труда остается очень востребованным на пространстве СНГ, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Как рассказал Оверчук журналистам по итогам экономического совета СНГ в Москве, участники заседания рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления экономической интеграции стран Содружества. В частности, обсудили достигнутые договоренности о проведении конкретных мероприятий по формированию общего рынка труда в СНГ.
"На территории постсоветского пространства происходят интеграционные процессы в рамках Союзного государства, в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ. И они отмечаются разными скоростями экономической интеграции. Но и Союзное государство, и опыт Евразийского экономического союза нам говорят о том, что прежде всего востребованным является формат общего рынка труда", - заявил вице-премьер.
Оверчук рассказал, что в этом ключе была подчеркнута важность сохранения исторической культурной общности стран СНГ, необходимость выработки общих подходов к системам образования, а также важность сохранения русского языка на пространстве Содружества.
"Все это, конечно же, является неотъемлемой частью формирования общего рынка труда. Потому что это касается конкретных людей. И, конечно же, люди, которые приезжают и работают в странах, должны понимать, уважать культуру стран пребывания. И здесь, конечно же, необходимо вырабатывать общие подходы", - уточнил чиновник.
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россия, москва, алексей оверчук, снг, еаэс
РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Оверчук, СНГ, ЕАЭС
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Формат общего рынка труда остается очень востребованным на пространстве СНГ, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Как рассказал Оверчук журналистам по итогам экономического совета СНГ в Москве, участники заседания рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления экономической интеграции стран Содружества. В частности, обсудили достигнутые договоренности о проведении конкретных мероприятий по формированию общего рынка труда в СНГ.
"На территории постсоветского пространства происходят интеграционные процессы в рамках Союзного государства, в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ. И они отмечаются разными скоростями экономической интеграции. Но и Союзное государство, и опыт Евразийского экономического союза нам говорят о том, что прежде всего востребованным является формат общего рынка труда", - заявил вице-премьер.
Оверчук рассказал, что в этом ключе была подчеркнута важность сохранения исторической культурной общности стран СНГ, необходимость выработки общих подходов к системам образования, а также важность сохранения русского языка на пространстве Содружества.
"Все это, конечно же, является неотъемлемой частью формирования общего рынка труда. Потому что это касается конкретных людей. И, конечно же, люди, которые приезжают и работают в странах, должны понимать, уважать культуру стран пребывания. И здесь, конечно же, необходимо вырабатывать общие подходы", - уточнил чиновник.