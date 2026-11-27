https://1prime.ru/20261127/putin-875640998.html

Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании и отметил ее успех за рубежом

Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании и отметил ее успех за рубежом - 27.11.2026, ПРАЙМ

Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании и отметил ее успех за рубежом

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании, отметив ее успешную работу за рубежом, которая повысила авторитет РФ как... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:42+0300

2026-11-27T18:42+0300

2026-11-27T18:42+0300

россия

бизнес

балтийское море

владимир путин

лукойл

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании, отметив ее успешную работу за рубежом, которая повысила авторитет РФ как надежного партнера. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Благодаря успешной работе за рубежом вы повысили авторитет России как надежного партнера на мировых рынках", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что по ряду направлений были достигнуты прорывные результаты, включая открытие и освоение двух новых морских провинций в Каспийском и Балтийском морях.

балтийское море

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россия, бизнес, балтийское море, владимир путин, лукойл