https://1prime.ru/20261127/putin-875640998.html
Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании и отметил ее успех за рубежом
Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании и отметил ее успех за рубежом - 27.11.2026, ПРАЙМ
Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании и отметил ее успех за рубежом
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании, отметив ее успешную работу за рубежом, которая повысила авторитет РФ как... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T18:42+0300
2026-11-27T18:42+0300
2026-11-27T18:42+0300
россия
бизнес
балтийское море
владимир путин
лукойл
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875640998.jpg?1795794175
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании, отметив ее успешную работу за рубежом, которая повысила авторитет РФ как надежного партнера.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Благодаря успешной работе за рубежом вы повысили авторитет России как надежного партнера на мировых рынках", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что по ряду направлений были достигнуты прорывные результаты, включая открытие и освоение двух новых морских провинций в Каспийском и Балтийском морях.
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, балтийское море, владимир путин, лукойл
РОССИЯ, Бизнес, Балтийское море, Владимир Путин, Лукойл
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 35-летием компании, отметив ее успешную работу за рубежом, которая повысила авторитет РФ как надежного партнера.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Благодаря успешной работе за рубежом вы повысили авторитет России как надежного партнера на мировых рынках", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что по ряду направлений были достигнуты прорывные результаты, включая открытие и освоение двух новых морских провинций в Каспийском и Балтийском морях.