https://1prime.ru/20261127/smena-875629083.html

Смена акционеров "Циана" может стать промежуточным этапом перед продажей бизнеса

Смена акционеров "Циана" может стать промежуточным этапом перед продажей бизнеса - 27.11.2026, ПРАЙМ

Смена акционеров "Циана" может стать промежуточным этапом перед продажей бизнеса

Смена ключевых акционеров платформы "Циан" может стать промежуточным этапом перед дальнейшей продажей бизнеса "Т-Технологиям" (материнская компания Т-Банка),... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:51+0300

2026-11-27T13:51+0300

2026-11-27T13:51+0300

акции

рынок

бизнес

абелев

циан

атон

риком-траст

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875629083.jpg?1795776695

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Смена ключевых акционеров платформы "Циан" может стать промежуточным этапом перед дальнейшей продажей бизнеса "Т-Технологиям" (материнская компания Т-Банка), считают опрошенные РИА Недвижимость аналитики фондового рынка. Ранее "Циан" сменил основных акционеров: 21,97% компании приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала группы структуры Дмитрия Крюкова (было 32,99%), Дмитрия Демина (7,16%) и Максима Мельникова (6,24%). "Раньше был понятный якорный акционер Elbrus Capital вместе с основателями. Теперь вместо него два-три крупных финансовых игрока, у каждого около 20%, и ни у кого нет контроля. Такая конфигурация похожа на переходную. "Атон" известен на рынке как инвестор спекулятивного профиля, я совсем не исключаю дальнейшей продажи пакета именно "Атоном", – сказал член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев. Пакеты акций были приобретены таким образом, чтобы не превысить порог в 30%, после которого возникает обязанность выставить оферту, отметил основатель консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин. Формат сделки, по его мнению, указывает на то, что она стала промежуточным звеном с целью сбора пакетов для дальнейшей продажи по оферте "Т-Технологиям". Родин считает, что судьба сделки уже решена и покупатель тоже определен. Как предположил аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Иван Ефанов, сделку можно рассматривать как прагматичный выход прежних акционеров, которые предпочли зафиксировать денежный результат сейчас, а не нести риски, связанные со сроками и возможным срывом оферты "Т-Технологий". Как добавил начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев, произошедшая смена основных акционеров превращает "Циан" в компанию с распыленным капиталом и конкурирующими центрами влияния. Стратегические решения будут требовать согласования как минимум двух крупных групп, что замедлит принятие решений. "Леван Назаров, теперь владеющий 22% акций компании, – финтех-предприниматель, собственник бизнес-платформы и ипотечного брокера "Движ". Он называет инвестицию стратегической, заинтересован в развитии "Циана" как технологической платформы и, конечно, будет интегрировать "Циан" со своим брокером "Движ", что логично. Участие "Атона" в сделке, скорее, портфельная инвестиция. "Атон" ориентирован не на операционное управление, а на доходность", – полагает Абелев. При этом ведущий аналитик брокерской компании Freedom Global Наталья Мильчакова обратила внимание, что каждый из двух новых акционеров не собрал блокирующий пакет акций (25% плюс одна акция - ред.). Их представители будут участвовать в совете директоров, получат право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров, но сильного влияния на текущую операционную деятельность компании не окажут,. "В настоящее время ситуация похожа на размывание контрольного пакета, может быть, намеренное, чтобы защититься от нежелательного поглощения. Чем больше будет размыт контроль, тем меньше шансов останется у "Т-Технологий" или любого другого внешнего покупателя на консолидацию пакета в единых руках. Покупателю надо будет либо скупать акции на бирже, но это долгий и трудоемкий процесс, либо делать предложение о продаже нескольким крупнейшим акционерам. Не исключено, что некоторые из них категорически откажутся продавать акции по предложенной цене", – считает Мильчакова. По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку финансовой группы "БКС Мир инвестиций" Альберта Короева, рынок настороженно отнесся к изменениям в составе акционеров "Циана". Акции компании падают на торгах в пятницу на 5% (на текущий момент - 854 рубля). Дальнейшая динамика, по его словам, будет зависеть от рекомендаций совета директоров "Циана" по оферте "Т-Технологиям" и возможных комментариев новых акционеров. Если "Т-Технологии" или другой крупный покупатель контрольного пакета официально объявит о сделке, акции могут вырасти минимум до 950 рублей, но если сделка сорвется, то от текущих уровней бумаги могут сильно просесть - до 700 рублей и ниже, полагает Мильчакова. При этом Ефанов напомнил, что "Циан" еще до объявления сделки торговался с заметной премией к технологическому сектору. Локальный торг вокруг условий сделки, по его мнению, возможен, но вступать в нерациональную ценовую войну покупателям вряд ли выгодно. "Главный риск для "Т-Технологий" был в том, что пакет Elbrus Capital, около 40%, уйдет какому-то конкуренту-инвестору. Сейчас этот блокирующий пакет распался между стратегом в лице Назарова и финансовым инвестором в лице "Атона". "Т-Технологии" могут продолжить скупать акции "Циана", но дешево контроль "Т-Технологиям" не достанется. Владельцы 43% теперь могут торговаться и требовать больше денег. Так что теоретически "Т-Технологии" еще могут получить "Циан", но вероятность этого я оцениваю как относительно невысокую", – также отметил Цогоев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, бизнес, абелев, циан, атон, риком-траст