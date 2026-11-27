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Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы

Совфед в пятницу намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, в обсуждении примут участие вице-премьер | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:19+0300

2026-11-27T00:19+0300

2026-11-27T00:19+0300

россия

антон силуанов

борис ковальчук

сергей чирков

счетная палата

совфед

фонд пенсионного и социального страхования

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед в пятницу намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, в обсуждении примут участие вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук, говорится в повестке. Расходы бюджета в 2027 году утверждены на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. В 2028 и 2029 годах расходы составят 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Также будут рассмотрены законы о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медстрахования. В обсуждении примут участие замглавы Счетной палаты РФ Галина Изотова, председатель СФР Сергей Чирков и председатель ФФОМС Илья Баланин. Предстоит сенаторам рассмотреть закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Закон увеличивает его со следующего года на 6,8%. В повестке заседания закон "О налоге на сверхдоходы", который был разработан в целях обеспечения поступлений в федеральный бюджет за счет изъятия дополнительной части доходов организаций, осуществляющих добычу ряда полезных ископаемых, возникающих в условиях благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Сенаторы рассмотрят поправки в закон "О страховании вкладов" в части увеличения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам граждан до двух миллионов рублей, а также изменения в Бюджетный, Налоговый, Уголовный и Земельный кодексы РФ. Законодатели также обсудят ряд международных документов: Договор между РФ и Королевством Камбоджа о передаче лиц, осужденных к лишению свободы; Соглашение между РФ и Республикой Зимбабве о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции; Договор с Республикой Зимбабве о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Руководитель Рослесхоза Иван Советников выступит перед сенаторами с докладом о ходе реализации постановления Совета Федерации "О развитии лесного хозяйства Российской Федерации".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, антон силуанов, борис ковальчук, сергей чирков, счетная палата, совфед, фонд пенсионного и социального страхования