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Совфед сохранил льготные ставки НДС при авиаперевозках в России

Совфед сохранил льготные ставки НДС при авиаперевозках в России - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед сохранил льготные ставки НДС при авиаперевозках в России

Сенаторы одобрили закон, который, в числе прочего, сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной онлайн-торговли... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

бизнес

россия

дальний восток

крым

севастополь

еаэс

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который, в числе прочего, сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит данный налог в размере 22%. Документ входит в бюджетный пакет. В частности, он сохраняет на 2027-2029 годы нулевую ставку НДС при внутренних авиационных перевозках пассажиров и багажа на Дальний Восток, в Крым и Севастополь и в обратном направлении. Для авиаперевозок из аэропортов и в аэропорты Московского авиационного узла на этот период сохраняется пониженная ставка НДС - 10%. Кроме того, для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводится НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики. Также закон освобождает от НДС индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством кинопродукции. Аналогичная льгота сейчас действует для организаций, работающих в сфере кинематографии. Помимо этого, вводится возможность сохранить статус сельхозпроизводителя в 2026-2028 годах при выполнении условий для признания такого статуса по итогам 2025 года. Участникам специнвестконтрактов разрешается уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет, в том числе полученные до подписания этих контрактов. Кроме того, в целях обеления экономики вводится налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС. При этом уточняется перечень документов, которые нужно представить для подтверждения факта экспорта товаров электронной торговли, чтобы получить нулевую ставку НДС. Уточняется, что акциз нужно будет уплачивать до фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе алкогольной продукции из ЕАЭС. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.

дальний восток

крым

севастополь

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бизнес, россия, дальний восток, крым, севастополь, еаэс