https://1prime.ru/20261127/ssha-875644761.html
США атаковали судно в Оманском заливе за отказ соблюдать морскую блокаду
США атаковали судно в Оманском заливе за отказ соблюдать морскую блокаду - 27.11.2026, ПРАЙМ
США атаковали судно в Оманском заливе за отказ соблюдать морскую блокаду
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в четверг атаковало коммерческое судно в Оманском заливе якобы за отказ соблюдать американскую морскую... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T20:47+0300
2026-11-27T20:47+0300
2026-11-27T20:47+0300
нефть
мировая экономика
израиль
иран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875644761.jpg?1795801644
ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в четверг атаковало коммерческое судно в Оманском заливе якобы за отказ соблюдать американскую морскую блокаду.
"Центральное командование ВС США (CENTCOM) 26 ноября вывело из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж, несмотря на неоднократные предупреждения, попытался прорвать американскую морскую блокаду, выйдя из иранского порта", - говорится в заявлении командования.
Американский военный самолет нанес удар по судну Pacific Archer, шедшему под флагом Палау. Его экипаж не пострадал, сообщили в CENTCOM.
По версии командования, вопреки блокаде сухогруз попытался пройти через воды региона после выхода из иранского порта Бендер-Аббас.
CША и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, израиль, иран
Нефть, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в четверг атаковало коммерческое судно в Оманском заливе якобы за отказ соблюдать американскую морскую блокаду.
"Центральное командование ВС США (CENTCOM) 26 ноября вывело из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж, несмотря на неоднократные предупреждения, попытался прорвать американскую морскую блокаду, выйдя из иранского порта", - говорится в заявлении командования.
Американский военный самолет нанес удар по судну Pacific Archer, шедшему под флагом Палау. Его экипаж не пострадал, сообщили в CENTCOM.
По версии командования, вопреки блокаде сухогруз попытался пройти через воды региона после выхода из иранского порта Бендер-Аббас.
CША и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.