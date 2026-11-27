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США атаковали судно в Оманском заливе за отказ соблюдать морскую блокаду

США атаковали судно в Оманском заливе за отказ соблюдать морскую блокаду - 27.11.2026, ПРАЙМ

США атаковали судно в Оманском заливе за отказ соблюдать морскую блокаду

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в четверг атаковало коммерческое судно в Оманском заливе якобы за отказ соблюдать американскую морскую... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:47+0300

2026-11-27T20:47+0300

2026-11-27T20:47+0300

нефть

мировая экономика

израиль

иран

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в четверг атаковало коммерческое судно в Оманском заливе якобы за отказ соблюдать американскую морскую блокаду. "Центральное командование ВС США (CENTCOM) 26 ноября вывело из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж, несмотря на неоднократные предупреждения, попытался прорвать американскую морскую блокаду, выйдя из иранского порта", - говорится в заявлении командования. Американский военный самолет нанес удар по судну Pacific Archer, шедшему под флагом Палау. Его экипаж не пострадал, сообщили в CENTCOM. По версии командования, вопреки блокаде сухогруз попытался пройти через воды региона после выхода из иранского порта Бендер-Аббас. CША и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.

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нефть, мировая экономика, израиль, иран