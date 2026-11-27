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Авиакомпании могут остаться без страхования военных рисков, пишет Ъ

Авиакомпании могут остаться без страхования военных рисков, пишет Ъ - 27.11.2026, ПРАЙМ

Авиакомпании могут остаться без страхования военных рисков, пишет Ъ

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) может прекратить перестрахование военных рисков самолетов, пишет "Коммерсантъ". | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:58+0300

2026-11-27T11:58+0300

2026-11-27T13:18+0300

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) может прекратить перестрахование военных рисков самолетов, пишет "Коммерсантъ".Как отмечает издание, РНПК уведомила авиаперевозчиков о намерении отказаться от покрытия или резко снизить лимиты по военным рискам, рискам терроризма и диверсии для самолетов. Изменения обсуждаются с перевозчиками и страховщиками с начала октября, но официальных решений или письменных предложений пока нет. Речь идет о пересмотре действующих договоров с 1 января 2027 года.Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Андрей Добряков подтвердил, что проблема обсуждается, и уточнил, что АЭВТ направила обращение в РНПК с просьбой не принимать окончательных решений без обсуждения с авиакомпаниями и страховщиками. В РНПК заявили, что возможные изменения находятся в стадии предварительного обсуждения: "Окончательного единого решения, единой позиции по этим вопросам еще не выработано, мы находимся в процессе переговоров и формирования единой позиции с представителями отраслевого сообщества".РНПК этим летом начала пересматривать условия перестрахования военных рисков для собственников недвижимости на фоне роста убытков, связанных с атаками на промышленные объекты и крупные склады. За январь–сентябрь 2026 года объем выплат РНПК увеличился почти вдвое и превысил 90 миллиардов рублей."При возникновении страхового случая получение выплаты, покрывающей полные расходы авиакомпании на восстановление или утрату имущества по каско, при предполагаемых лимитах будет невозможным", — приводит издание слова источника в крупном перевозчике. Кратное повышение ставок существенно увеличит финансовую нагрузку на авиакомпании, которые и так находятся в сложном положении. Источник в другой крупной авиакомпании рассказывает, что рассматривался сценарий страхования без участия РНПК, но страховые компании "дали понять", что не готовы обеспечить необходимые объемы покрытия. "Перевозчики финансово не смогут самостоятельно покрывать ущерб от военных рисков", — подтверждает еще один собеседник. По словам заместителя гендиректора по авиационному страхованию "АльфаСтрахования" Ильи Кабачника, без страховки авиакомпания не сможет полностью возместить убытки лизингодателю, и тот вправе потребовать вернуть самолеты, как это произошло в 2022 году. Наиболее уязвимыми окажутся небольшие авиакомпании. Эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко полагает, что собственникам самолетов, вероятно, придется принять эти риски на себя, но после первых серьезных событий отрасль сможет вновь поставить вопрос о покрытии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рнпк, аэвт, финансы, альфастрахование