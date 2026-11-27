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HSBC: ЦБ Турции может отказаться от снижения ставки рефинансирования 10 декабря

HSBC: ЦБ Турции может отказаться от снижения ставки рефинансирования 10 декабря - 27.11.2026, ПРАЙМ

HSBC: ЦБ Турции может отказаться от снижения ставки рефинансирования 10 декабря

Центральный банк Турции может отказаться от снижения ставки рефинансирования на заседании 10 декабря, если внутренний спрос на иностранную валюту не ослабнет,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:16+0300

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АНКАРА, 27 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Турции может отказаться от снижения ставки рефинансирования на заседании 10 декабря, если внутренний спрос на иностранную валюту не ослабнет, следует из отчета банковской группы HSBC. Центральный банк Турции 22 октября впервые с января текущего года понизил ключевую ставку - с 37% до 36%. "HSBC отметил, что, если внутренний спрос на иностранную валюту в ближайшие дни не снизится, комитет по монетарной политике на заседании 10 декабря может сохранить учетную ставку без изменений", — привела текст отчета газета Ekonomim. При этом основной прогноз банка по-прежнему предполагает снижение на 1 процентный пункт. Важным фактором для решения регулятора станут данные об инфляции за ноябрь, публикация которых запланирована на 3 декабря. HSBC связывает ухудшение резервных показателей ЦБ в последние недели с внутренним спросом на валюту и оттоком капитала, связанным с операциями carry trade — вложениями в высокодоходные активы за счет заимствований в валюте с более низкими ставками на финансовом рынке. Согласно приведенным в отчете данным на 25 ноября, валовые иностранные активы ЦБ сократились относительно ноябрьского максимума на 29 миллиардов долларов, до 139 миллиардов. Чистые иностранные активы уменьшились на 26 миллиардов долларов, до 17 миллиардов. Чистые иностранные активы без учета свопов снизились на 32 миллиарда долларов относительно ноябрьского пика и составили минус 1,4 миллиарда долларов. По оценке HSBC, с середины сентября регулятор продал около 26 миллиардов долларов. При расчете банк исключил влияние колебаний цен на золото. За тот же период валютные депозиты компаний увеличились на 10 миллиардов долларов, населения — на 3 миллиарда. Однако за последнюю отчетную неделю совокупные валютные депозиты резидентов сократились на 700 миллионов долларов, в том числе средства компаний — на 900 миллионов. Глава ЦБ Фатих Карахан сообщал 23 ноября, что валовые резервы сократились с 210 миллиардов долларов до начала войны США и Израиля с Ираном до 159 миллиардов на 13 ноября. При этом около 32 миллиардов долларов из этого пришлось на переоценку золота. Карахан также отметил влияние оттока капитала на динамику резервов в последние недели.

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финансы, банки, турция, сша, израиль, hsbc, центральные банки, центральный банк