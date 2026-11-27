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Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель
Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель - 27.11.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу растут, а стоимость барреля Brent с поставкой в январе впервые с ноября превысила 97 долларов, следует из данных торгов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T08:54+0300
2026-11-27T08:54+0300
2026-11-27T08:54+0300
нефть
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут, а стоимость барреля Brent с поставкой в январе впервые с ноября превысила 97 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 97,07 доллара за баррель. Показатель первые с 13 ноября превысил 97 долларов.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 1,46% - до 86,16 доллара за баррель.
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нефть
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут, а стоимость барреля Brent с поставкой в январе впервые с ноября превысила 97 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 97,07 доллара за баррель. Показатель первые с 13 ноября превысил 97 долларов.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 1,46% - до 86,16 доллара за баррель.