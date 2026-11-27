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Цена нефти марки Brent превысила 98 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 98 долларов за баррель - 27.11.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 98 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу растут, а стоимость барреля Brent с поставкой в январе впервые с 9 ноября превысила 98 долларов, следует из данных торгов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:30+0300
2026-11-27T11:30+0300
2026-11-27T11:30+0300
нефть
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут, а стоимость барреля Brent с поставкой в январе впервые с 9 ноября превысила 98 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.10 мск цена январского фьючерса на нефть марки Brent подскакивает на 1,54% относительно предыдущего закрытия, до 97,93 доллара за баррель. А минутами ранее показатель превысил 98 долларов.
Январский фьючерс на WTI в то же время дорожает на 3%, до 86,21 доллара за баррель.
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нефть
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут, а стоимость барреля Brent с поставкой в январе впервые с 9 ноября превысила 98 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.10 мск цена январского фьючерса на нефть марки Brent подскакивает на 1,54% относительно предыдущего закрытия, до 97,93 доллара за баррель. А минутами ранее показатель превысил 98 долларов.
Январский фьючерс на WTI в то же время дорожает на 3%, до 86,21 доллара за баррель.