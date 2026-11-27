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"Вопрос перебоев с поставками": нефть снижается на 1,66% в пятницу
"Вопрос перебоев с поставками": нефть снижается на 1,66% в пятницу - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Вопрос перебоев с поставками": нефть снижается на 1,66% в пятницу
Мировые цены на нефть в пятницу снижаются, неделю готовятся завершить разнонаправленно, при этом Brent по ее итогам готовится показать незначительный рост после | 27.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются, неделю готовятся завершить разнонаправленно, при этом Brent по ее итогам готовится показать незначительный рост после четырех недель снижения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 21.06 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,66% относительно предыдущего закрытия - до 90,15 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 82,86 доллара за баррель. С начала недели Brent подорожал на 0,03%, WTI подешевел на 0,53%. По итогам предыдущих четырех недель нефть марки Brent демонстрировала снижение. "Атаки на энергетические объекты и танкеры на Ближнем Востоке вернули в фокус вопрос перебоев с поставками", — заявил директор брокерской компании Liquidity Energy Марк Шефер (Mark Schaefer) агентству Рейтер. "Мы считаем, что Brent все еще может превысить 100 долларов за баррель без новой крупной эскалации на Ближнем Востоке, но для этого все чаще требуются свидетельства ограниченного предложения", — приводит Рейтер слова аналитиков Брайана Мартина (Brian Martin) и Дэниела Хайнса (Daniel Hynes). Как считают эксперты агентства, цены снижались в последние недели, поскольку инвесторы испытали облегчение от того, что президент США Дональд Трамп не нарастил военные действия против Ирана после промежуточных выборов. В среду американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 ноября их число выросло на одну - до 470 установок.
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Нефть, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Дональд Трамп, Brent
"Вопрос перебоев с поставками": нефть снижается на 1,66% в пятницу
Шефер: атаки на энергообъекты вернули в фокус риски поставок нефти
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются, неделю готовятся завершить разнонаправленно, при этом Brent по ее итогам готовится показать незначительный рост после четырех недель снижения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 21.06 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,66% относительно предыдущего закрытия - до 90,15 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 82,86 доллара за баррель.
С начала недели Brent подорожал на 0,03%, WTI подешевел на 0,53%.
По итогам предыдущих четырех недель нефть марки Brent демонстрировала снижение.
"Атаки на энергетические объекты и танкеры на Ближнем Востоке вернули в фокус вопрос перебоев с поставками", — заявил директор брокерской компании Liquidity Energy Марк Шефер (Mark Schaefer) агентству Рейтер.
"Мы считаем, что Brent все еще может превысить 100 долларов за баррель без новой крупной эскалации на Ближнем Востоке, но для этого все чаще требуются свидетельства ограниченного предложения", — приводит Рейтер слова аналитиков Брайана Мартина (Brian Martin) и Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
Как считают эксперты агентства, цены снижались в последние недели, поскольку инвесторы испытали облегчение от того, что президент США Дональд Трамп не нарастил военные действия против Ирана после промежуточных выборов.
В среду американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 ноября их число выросло на одну - до 470 установок.