https://1prime.ru/20261127/tsian-875616074.html

"Циан" сменил основных акционеров

"Циан" сменил основных акционеров - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Циан" сменил основных акционеров

"Циан" сменил основных акционеров: 21,97% компании приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала группы структуры Дмитрия... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:52+0300

2026-11-27T09:52+0300

2026-11-27T09:52+0300

бизнес

циан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875616074.jpg?1795762365

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Циан" сменил основных акционеров: 21,97% компании приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала группы структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова. "В капитале компании произошли изменения: ООО "Технологии недвижимости" Левана Назарова приобрели 21,97% компании. Еще 21,41% купила независимая инвестиционная группа "Атон Холдинг", - говорится в сообщении "Циана". В нем также указывается, что из акционерного капитала "Циана" полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова, владевшие 32,99% компании, Дмитрия Демина, контролировавшие 7,16%, и Максима Мельникова, им принадлежало 6,24%. "Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, циан