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"Циан" сменил основных акционеров
"Циан" сменил основных акционеров - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Циан" сменил основных акционеров
"Циан" сменил основных акционеров: 21,97% компании приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала группы структуры Дмитрия... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:52+0300
2026-11-27T09:52+0300
2026-11-27T09:52+0300
бизнес
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875616074.jpg?1795762365
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Циан" сменил основных акционеров: 21,97% компании приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала группы структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова.
"В капитале компании произошли изменения: ООО "Технологии недвижимости" Левана Назарова приобрели 21,97% компании. Еще 21,41% купила независимая инвестиционная группа "Атон Холдинг", - говорится в сообщении "Циана".
В нем также указывается, что из акционерного капитала "Циана" полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова, владевшие 32,99% компании, Дмитрия Демина, контролировавшие 7,16%, и Максима Мельникова, им принадлежало 6,24%.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.
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бизнес, циан
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Циан" сменил основных акционеров: 21,97% компании приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала группы структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова.
"В капитале компании произошли изменения: ООО "Технологии недвижимости" Левана Назарова приобрели 21,97% компании. Еще 21,41% купила независимая инвестиционная группа "Атон Холдинг", - говорится в сообщении "Циана".
В нем также указывается, что из акционерного капитала "Циана" полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова, владевшие 32,99% компании, Дмитрия Демина, контролировавшие 7,16%, и Максима Мельникова, им принадлежало 6,24%.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.