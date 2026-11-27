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Узбекистан и ЕАБР сформировали портфель проектов на четыре миллиарда долларов

Узбекистан и ЕАБР сформировали портфель проектов на четыре миллиарда долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан и ЕАБР сформировали портфель проектов на четыре миллиарда долларов

Власти Узбекистана и Евразийский банк развития (ЕАБР) сформировали портфель совместных проектов на более 4 миллиардов долларов, объем подписанных соглашений... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T07:12+0300

2026-11-27T07:12+0300

2026-11-27T07:12+0300

финансы

мировая экономика

узбекистан

ташкент

николай подгузов

еабр

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ТАШКЕНТ, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Евразийский банк развития (ЕАБР) сформировали портфель совместных проектов на более 4 миллиардов долларов, объем подписанных соглашений составил 200 миллионов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ). По данным пресс-службы, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего сотрудничества. "Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества: совместно сформирован портфель проектов на сумму свыше 4 миллиардов долларов, объем подписанных соглашений в поддержку частного сектора достиг 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении министерства для СМИ. В рамках страновой стратегии банка на 2027-2031 годы планируется довести объем финансирования в Узбекистане до 500 миллионов долларов уже в следующем году, отметила пресс-служба. Обсуждены новые направления взаимодействия, в том числе проекты в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, включая гидроэнергетику, и химической промышленности, а также участие банка в строительстве Нового Ташкента. "Подписан меморандум о реализации проекта "ИИ-кластер МИПТ". ЕАБР окажет техническое содействие в создании цифровой инфраструктуры и внедрении решений на основе искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство банка в республике.

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финансы, мировая экономика, узбекистан, ташкент, николай подгузов, еабр