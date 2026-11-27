https://1prime.ru/20261127/uzbekistan-875613206.html

Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-сентябре

Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-сентябре - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-сентябре

Узбекистан в январе-сентябре 2026 года увеличил экспорт персиков в натуральном выражении на 7,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 119,9... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:57+0300

2026-11-27T08:57+0300

2026-11-27T08:59+0300

бизнес

россия

узбекистан

казахстан

киргизия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875613206.jpg?1795759152

ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2026 года увеличил экспорт персиков в натуральном выражении на 7,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 119,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 86,1 тысячи тонн, или 71,8% всех поставок этого фрукта на внешние рынки, свидетельствуют данные национального комитета по статистике республики. "В январе-сентябре 2026 года Узбекистан экспортировал в 12 зарубежных государств 119,9 тысячи тонн персиков на сумму 116,8 миллионов долларов. Объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,3 тысячи тонн, или на 7,5%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале статведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанских персиков первое место занимает Россия, закупившая 86,1 тысячи тонн, или 71,8% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (с импортом в 25,5 тысячи тонн) и Киргизия (7,7 тысячи тонн).

узбекистан

казахстан

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, узбекистан, казахстан, киргизия