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Узбекистан начал строить пять платных автодорог за 5,6 миллиарда долларов

Узбекистан начал строить пять платных автодорог за 5,6 миллиарда долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан начал строить пять платных автодорог за 5,6 миллиарда долларов

Узбекистан начал реализацию пяти проектов по строительству платных автомобильных дорог общей стоимостью 5,6 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:49+0300

2026-11-27T09:49+0300

2026-11-27T09:58+0300

бизнес

узбекистан

ташкент

самарканд

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан начал реализацию пяти проектов по строительству платных автомобильных дорог общей стоимостью 5,6 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов. Асадов сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу проводит встречу с инвесторами и предпринимателями в сфере транспортной логистики в комитете по автомобильным дорогам республики. "В настоящее время начата реализация пяти проектов по строительству платных дорог общей протяженностью 593 километра и общей стоимостью 5,6 миллиарда долларов", - написал Асадов, комментируя ход встречи. В частности, стартовали работы по строительство автодороги Ташкент – Самарканд стоимостью 2,2 миллиарда долларов. Завершаются тендерные процедуры по проекту автодороги Ташкент – Ангрен стоимостью 1,6 миллиарда долларов. Ответственным лицам поручено завершить разработку ТЭО проектов общей стоимостью 1,8 миллиарда долларов по трассам Ташкент – Чарвак, Самарканд – Бухара и на перевале Тахтакарача на юге страны, и представить их инвесторам, добавил Асадов. Мирзиеев в августе подписал закон "Об автомобильных дорогах", который определяет нормы строительства и эксплуатации платных магистралей в стране. В частности, плата за проезд будет взиматься только при условии, что дорога обеспечивает установленный скоростной режим и высокий уровень обслуживания на всем протяжении маршрута. Тогда же в Узбекистане открылась первая платная автодорога между Ургенчем и Хивой протяженностью 35 километров на северо-западе. Проезд по ней на легковом автомобилей стоит 25 тысяч сумов (около 2 долларов), для автобусов и грузовиков — 40 тысяч сумов (около 3,5 доллара).

узбекистан

ташкент

самарканд

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бизнес, узбекистан, ташкент, самарканд, шавкат мирзиеев