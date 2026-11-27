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Вексельберг спрогнозировал рост товарооборота между Россией и странами Африки

Вексельберг спрогнозировал рост товарооборота между Россией и странами Африки - 27.11.2026, ПРАЙМ

Вексельберг спрогнозировал рост товарооборота между Россией и странами Африки

Товарооборот между Россией и странами Африки по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 28-29 миллиардов долларов, заявил председатель комитета РСПП по... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:20+0300

2026-11-27T17:20+0300

2026-11-27T17:20+0300

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами Африки по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 28-29 миллиардов долларов, заявил председатель комитета РСПП по международному сотрудничеству, глава российской части Делового совета "Россия – ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Виктор Вексельберг на заседании комитета. "С 2020 по 2025 год объем товарооборота между Россией и странами Африки вырос почти вдвое - до 27,1 миллиарда долларов, а по итогам 2026 года прогнозируется его увеличение до 28-29 миллиардов долларов", - приводит косвенной речью его слова пресс-служба РСПП. При этом Вексельберг признал, что пока сотрудничество с африканскими странами не отвечает имеющемуся потенциалу, хотя темпы роста товарооборота внушают оптимизм. Вексельберг подчеркнул, что внимание, которое уделил саммиту президент России Владимир Путин "заложило прочную основу для развития отношений с африканскими партнерами". Он добавил, что участие российского бизнеса в налаживании диалога – "важный и нужный аспект работы". По его словам, РСПП, объединяющий ведущие российские компании и отраслевые деловые объединения, может стать ключевой координационной площадкой для развития этих достижений и укрепления деловых связей между интеграционными пространствами ЕАЭС и Африки. В конце октября Вексельберг заявлял, что России необходимо выработать новые подходы для структурирования сотрудничества с африканскими странами. В том же месяце Путин отмечал, что российско-африканский товарооборот в 2025 году превысил 27 миллиардов долларов. Президент выразил уверенность, что в самом ближайшем будущем показатель сможет преодолеть отметку в 50 миллиардов.

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россия, африка, виктор вексельберг, владимир путин, рспп, еаэс