МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе оттолкнулся вверх от района минимумов ноября и вернулся в середину диапазона 12-12,5 рубляВолатильность курса немного уменьшилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,17-12,37 рубля за юань.Курс юаня на неделе повышался четыре дня и один день снижался. В итоге китайская валюта за неделю выросла после недели падения.Низкая стоимость нефти, удержавшаяся ниже психологической отметки 100 долларов за баррель марки Brent и даже на время уходившая ниже 90 долларов, продолжала психологически давить на курс рубля. Однако пик налогового периода ноября поддерживал курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке опять нормализовалась в районе околонулевых значений. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,64% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,05% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,64 - +0,91%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 16 копеек и составил 12,31 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 8 копеек до 82,27 рубля, а евро – опустился на 5 копеек до 90,29 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 7,4 тысячи рублей против 7,5 тысячи неделей ранее.Юань оттолкнулся вверхКурс китайской валюты в первую половину недели демонстрировал повышательную динамику, возвращаясь в середину диапазона 12-12,5 рубля.При этом игроки рынка обратили внимание на чувствительные для курса рубля новости. Так, ЦБ РФ оценил, что объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за октябрь увеличился на 0,6% - до 138,4 триллиона рублей.При этом структурный дефицит ликвидности банковского сектора в России с начала года вырос в 6,6 раза, до 3,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России. В сентябре ЦБ увеличил прогноз структурного дефицита ликвидности в банковском секторе на 1,6 триллиона рублей, до 4,0–5,2 триллиона, на текущий год.Наконец, Банк России заявил, что планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю. При установлении курсов валют будут учитываться сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности, в режиме адресных торгов на бирже.ПрогнозыВо второй половине рабочей недели курс юаня к российской валюте стабилизировался в середине диапазона 12-12,5 рубля.Игроки рынка продолжили обращать внимание на заявления регулятора. Так, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляционные ожидания мешают снижению ключевой ставки. Бюджетный дефицит со следующего года должен сокращаться. Но высокий бюджетный дефицит, если он сохраняется, подпитывает инфляционные ожидания пояснил Заботкин. Снижение ключевой ставки Банка России слишком рано опаснее для российской экономики, чем ее удержание на высоком уровне, резюмировал он.Наконец, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил, что Банк России при устойчивом движении инфляции к 4%, снижении инфляционных ожиданий и исполнении бюджетного плана может снизить ключевую ставку ближе к 10% к концу 2027 года.Бизнес-омбудсмен и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что перезапуск инвестиционного цикла в России возможен при ключевой ставке ниже 10%. Ранее в ноябре он высказывал мнение, что пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ с текущих 14% годовых продлится как минимум до февраля следующего года.Таким образом, в начале календарной зимы сохраняется поддержка рублю от жесткой риторики регулятора. Однако сезонный фактор может дать поддержку курсу юаня на Мосбирже, и он продвинется в направлении верхней планки диапазона 12-12,5 рубля.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе оттолкнулся вверх от района минимумов ноября и вернулся в середину диапазона 12-12,5 рубля
Волатильность курса немного уменьшилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,17-12,37 рубля за юань.
Курс юаня на неделе повышался четыре дня и один день снижался. В итоге китайская валюта за неделю выросла после недели падения.
Низкая стоимость нефти, удержавшаяся ниже психологической отметки 100 долларов за баррель марки Brent и даже на время уходившая ниже 90 долларов, продолжала психологически давить на курс рубля. Однако пик налогового периода ноября поддерживал курс рубля.
Стоимость китайской валюты на денежном рынке опять нормализовалась в районе околонулевых значений. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,64% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,05% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,64 - +0,91%.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 16 копеек и составил 12,31 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 8 копеек до 82,27 рубля, а евро – опустился на 5 копеек до 90,29 рубля.
Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 7,4 тысячи рублей против 7,5 тысячи неделей ранее.
Юань оттолкнулся вверх
Курс китайской валюты в первую половину недели демонстрировал повышательную динамику, возвращаясь в середину диапазона 12-12,5 рубля.
При этом игроки рынка обратили внимание на чувствительные для курса рубля новости. Так, ЦБ РФ оценил, что объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за октябрь увеличился на 0,6% - до 138,4 триллиона рублей.
При этом структурный дефицит ликвидности банковского сектора в России с начала года вырос в 6,6 раза, до 3,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России. В сентябре ЦБ увеличил прогноз структурного дефицита ликвидности в банковском секторе на 1,6 триллиона рублей, до 4,0–5,2 триллиона, на текущий год.
Наконец, Банк России заявил, что планирует расширить охват данных при расчете курсов валют к рублю. При установлении курсов валют будут учитываться сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности, в режиме адресных торгов на бирже.
Прогнозы
Во второй половине рабочей недели курс юаня к российской валюте стабилизировался в середине диапазона 12-12,5 рубля.
Игроки рынка продолжили обращать внимание на заявления регулятора. Так, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляционные ожидания мешают снижению ключевой ставки. Бюджетный дефицит со следующего года должен сокращаться. Но высокий бюджетный дефицит, если он сохраняется, подпитывает инфляционные ожидания пояснил Заботкин. Снижение ключевой ставки Банка России слишком рано опаснее для российской экономики, чем ее удержание на высоком уровне, резюмировал он.
Наконец, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил, что Банк России при устойчивом движении инфляции к 4%, снижении инфляционных ожиданий и исполнении бюджетного плана может снизить ключевую ставку ближе к 10% к концу 2027 года.
Бизнес-омбудсмен и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что перезапуск инвестиционного цикла в России возможен при ключевой ставке ниже 10%. Ранее в ноябре он высказывал мнение, что пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ с текущих 14% годовых продлится как минимум до февраля следующего года.
Таким образом, в начале календарной зимы сохраняется поддержка рублю от жесткой риторики регулятора. Однако сезонный фактор может дать поддержку курсу юаня на Мосбирже, и он продвинется в направлении верхней планки диапазона 12-12,5 рубля.
Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"
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