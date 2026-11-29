МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Экономика эксплуатации зданий — тема не очень популярная и является скорее уделом узкопрофильных специалистов. Однако непродуманные архитектурные и строительные решения способны годами увеличивать расходы на содержание объектов и вызывать неудобства для каждого. Причем речь не о масштабных дефектах, а о мелочах, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но тем не менее заметно усложняют жизнь.Рынок клининга в 2025 году составил 711 миллиардов рублей, прибавив 11% за год (данные BusinesStat). Растут тарифы и стоимость материалов. На этом фоне девелоперам и управляющим компаниям важно считать не только стоимость строительства, но и будущие расходы на обслуживание.Цифры говорят сами за себя. Например, по данным New Cleaning, совокупная стоимость специализированных работ на 11 объектах только в Тюмени, связанных с шестью типами строительных и эксплуатационных проблем, составила более 12 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ценник будет выше регионального как минимум на 20–30%. При этом большую часть этих затрат можно было предотвратить еще на этапе проектирования.Одна из распространенных проблем — вовремя не снятая защитная пленка с окон. Под солнцем она становится хрупкой, а клеевой слой прочно сцепляется со стеклом. За снятие такой пленки с двух объектов заказчик заплатил более 4 миллионов рублей. Решение простое — включать снятие защитных материалов в график строительных работ.Другая проблема — отсутствие доступа к фасадам для мойки. Клумбы, деревья, навесы и паркинг рядом с фасадом мешают подъезду спецтехники. Стоимость мойки таких фасадов и окон за несколько лет выросла в разы и оценивается в миллионы рублей. Помогает анализ способов доступа к фасадам на стадии проектирования.Экономия на оконной фурнитуре (глухое остекление) оборачивается тем, что мыть окна снаружи приходится с привлечением промышленных альпинистов. На двух объектах за два года заказчик потратил на это 2,2 миллиона рублей. Считать нужно не только стоимость установки окон, но и расходы на их обслуживание.Белые солевые разводы на фасадах появляются из-за ошибок кладки, гидроизоляции и неправильного применения смесей. Расходы на очистку таких объектов за несколько лет превышают миллион рублей. Соблюдение технологий и защита материалов от влаги позволяют этих затрат избежать.Если не предусмотрены уклоны и капельники, вода стекает по стенам и остеклению, оставляя минеральные подтеки. Удаление таких загрязнений крайне трудоемкая и дорогая работа. А проблема — в неправильном водоотведении.Наконец, элементы отделки с трудоемким уходом. Решетчатые потолки грильято дешевы при монтаже, но накапливают пыль и жир, а их очистка требует трудоемкой ручной работы на высоте. В той же категории — черные глянцевые поверхности, на которых видны любые загрязнения, и грязезащита на входе, установленная с нарушением технологий.Главный вывод такой: экономия при проектировании и строительстве не равна низким эксплуатационным расходам. Наоборот, она нередко оборачивается постоянными затратами управляющей компании и собственников. Поэтому уже на стадии проекта стоит оценивать, как конкретное решение повлияет на будущее обслуживание. Для этого можно привлекать сторонних специалистов — проверить доступность фасадов, безопасный способ наружной очистки, особенности материалов и стоимость их очистки и обслуживания.Автор: Сергей Москвин, основатель франчайзинговой сети New Cleaning, руководитель New Cleaning School
МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Экономика эксплуатации зданий — тема не очень популярная и является скорее уделом узкопрофильных специалистов. Однако непродуманные архитектурные и строительные решения способны годами увеличивать расходы на содержание объектов и вызывать неудобства для каждого. Причем речь не о масштабных дефектах, а о мелочах, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но тем не менее заметно усложняют жизнь.
Рынок клининга в 2025 году составил 711 миллиардов рублей, прибавив 11% за год (данные BusinesStat). Растут тарифы и стоимость материалов. На этом фоне девелоперам и управляющим компаниям важно считать не только стоимость строительства, но и будущие расходы на обслуживание.
Цифры говорят сами за себя. Например, по данным New Cleaning, совокупная стоимость специализированных работ на 11 объектах только в Тюмени, связанных с шестью типами строительных и эксплуатационных проблем, составила более 12 миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ценник будет выше регионального как минимум на 20–30%. При этом большую часть этих затрат можно было предотвратить еще на этапе проектирования.
Одна из распространенных проблем — вовремя не снятая защитная пленка с окон. Под солнцем она становится хрупкой, а клеевой слой прочно сцепляется со стеклом. За снятие такой пленки с двух объектов заказчик заплатил более 4 миллионов рублей. Решение простое — включать снятие защитных материалов в график строительных работ.
Другая проблема — отсутствие доступа к фасадам для мойки. Клумбы, деревья, навесы и паркинг рядом с фасадом мешают подъезду спецтехники. Стоимость мойки таких фасадов и окон за несколько лет выросла в разы и оценивается в миллионы рублей. Помогает анализ способов доступа к фасадам на стадии проектирования.
Экономия на оконной фурнитуре (глухое остекление) оборачивается тем, что мыть окна снаружи приходится с привлечением промышленных альпинистов. На двух объектах за два года заказчик потратил на это 2,2 миллиона рублей. Считать нужно не только стоимость установки окон, но и расходы на их обслуживание.
Белые солевые разводы на фасадах появляются из-за ошибок кладки, гидроизоляции и неправильного применения смесей. Расходы на очистку таких объектов за несколько лет превышают миллион рублей. Соблюдение технологий и защита материалов от влаги позволяют этих затрат избежать.
Если не предусмотрены уклоны и капельники, вода стекает по стенам и остеклению, оставляя минеральные подтеки. Удаление таких загрязнений крайне трудоемкая и дорогая работа. А проблема — в неправильном водоотведении.
Наконец, элементы отделки с трудоемким уходом. Решетчатые потолки грильято дешевы при монтаже, но накапливают пыль и жир, а их очистка требует трудоемкой ручной работы на высоте. В той же категории — черные глянцевые поверхности, на которых видны любые загрязнения, и грязезащита на входе, установленная с нарушением технологий.
Главный вывод такой: экономия при проектировании и строительстве не равна низким эксплуатационным расходам. Наоборот, она нередко оборачивается постоянными затратами управляющей компании и собственников. Поэтому уже на стадии проекта стоит оценивать, как конкретное решение повлияет на будущее обслуживание. Для этого можно привлекать сторонних специалистов — проверить доступность фасадов, безопасный способ наружной очистки, особенности материалов и стоимость их очистки и обслуживания.
Автор: Сергей Москвин, основатель франчайзинговой сети New Cleaning, руководитель New Cleaning School
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